“Earth Odyssey” celebra l'arrivo della Jeep® Wrangler 4xe Plug-in Hybrid

Grazie a Jeep® Free, è possibile salire a bordo della nuova Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid con un anticipo di 20.000 euro e nessuna rata mensile.

Jeep ® svela lo spot di 30 secondi "Earth Odyssey" dedicato alla nuova Wrangler 4xe. Il filmato sarà on air nel mese di luglio per promuovere l'introduzione della versione Plug-in Hybrid dell'icona Jeep, la più potente, efficiente, sostenibile, silenziosa e tecnicamente avanzata di sempre, perfetta sia nell’uso quotidiano in città che sui tracciati off-road. In Italia il video sarà oggetto di una campagna di lancio digitale.

Il nuovo spot rende omaggio al film cult "2001: Odissea nello spazio" – aggiungendo un’interpretazione inedita. Coinvolge infatti gli spettatori nel viaggio di ricerca svolto dalla Wrangler 4xe attraverso i molteplici terreni e le svariate condizioni climatiche sulla Terra, compresa l’ambientazione urbana. A fare da sottofondo durante l'esplorazione sono gli animali che cantano sul motivo di "Così parlò Zarathustra", l'iconico brano di musica classica spesso associato al film. Nel gran finale si può ammirare la nuova Jeep Wrangler 4xe in fase ricarica collegata ad un monolite.

La campagna "Earth Odyssey" presenta la nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid in modo creativo fornendo un richiamo culturale inconfondibile. Rimanda ai temi del film "2001: Odissea nello spazio" e contestualmente presenta il sostenibile sistema di propulsione plug-in hybrid della Wrangler 4xe mentre riceve l’entusiasta accoglienza dalla natura, suggellandone così il meritato benvenuto anche cinematografico. Lo spot è stato realizzato dal marchio Jeep in collaborazione con l'agenzia Highdive di Chicago e adattato per l'utilizzo in Europa dal team creativo di Leo Burnett.

2001: Odissea nello spazio e tutti i personaggi ed elementi correlati © & ™ Turner Entertainment Co. (s21)