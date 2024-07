Eccentrica nomina Maurizio Reggiani come Advisor

Eccentrica ha annunciato la nomina di Maurizio Reggiani come nuovo advisor. Reggiani, noto per il suo contributo significativo al settore automobilistico con esperienze in Maserati, Bugatti e Lamborghini,

dove ha ricoperto il ruolo di CTO e Vicepresidente del Motorsport, apporterà la sua guida strategica e tecnica al team di Eccentrica. Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, fino al suo ritiro alla fine del 2023, Reggiani è pronto a stimolare l'innovazione e a condividere la sua vasta esperienza durante la fase di produzione.

Emanuel Colombini, fondatore e presidente di Eccentrica, ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Reggiani: "L’ingresso di Maurizio Reggiani in Eccentrica è una tappa fondamentale per noi, soprattutto in vista dell’avvio della produzione. Poiché puntiamo a stabilire una forte presenza nell’universo dei restomod, l’esperienza di Maurizio ha per noi un valore inestimabile. Come pioniere della supercar moderna, la sua conoscenza, insieme alla sua abilità tecnica e al suo approccio strutturato e innovativo saranno fondamentali per spingere la nostra visione verso nuovi orizzonti, consolidando nel tempo la nostra posizione all'interno della comunità automobilistica.”

Reggiani ha dichiarato: "Sono entusiasta di sostenere gli ambiziosi progetti di Eccentrica. La combinazione di tradizione e innovazione è estremamente stimolante poiché dà vita a una visione audace mirata a rivoluzionare l'industria dei restomod. Sono certo che il lavoro di Eccentrica avrà un forte impatto tra gli appassionati e collezionisti di auto. Poter contribuire alla realizzazione dei progetti di Eccentrica rappresenta per me un’occasione di sperimentazione."

La nomina di Reggiani arriva mentre l'azienda si prepara per il debutto mondiale della Eccentrica V12 al The Quail, A Motorsports Gathering, in programma ad agosto negli Stati Uniti. Questo evento segnerà il debutto del veicolo marciante equipaggiato con motore V12 aspirato e delle inedite soluzioni tecniche sviluppate dal team di progetto, facendo seguito al lancio del prototipo nel luglio del 2023.

Con sede nella Repubblica di San Marino e guidata da Emanuel Colombini, Eccentrica è un brand di restomod pioniere nell’ingegnerizzazione e design automobilistico. Ispirata alla leggendaria Lamborghini Diablo, la Eccentrica V12 è il primo progetto del brand. Questo veicolo rievoca, nel design e nelle performance, la nostalgia delle auto degli anni '90, ridefinendo il concetto di auto ad alte prestazioni. La missione di Eccentrica Cars è creare restomod che rendano omaggio alla tradizione, spingendo al contempo i confini dell'innovazione.

Il progetto Eccentrica V12 incarna questa filosofia, mostrando un'auto che mantiene la sua personalità leggendaria, integrando allo stesso tempo avanzamenti tecnici e tecnologia all’avanguardia. Sono state ripensate le sospensioni, l’impianto frenante, il cambio e l’elettronica. Il motore è stato aggiornato con soluzioni tecniche inedite per migliorare erogazione e fluidità, mentre il telaio è stato irrigidito per garantire un piacere di guida inedito. Nuovi componenti in fibra di carbonio migliorano la qualità e l’efficienza, mentre gli interni sono stati completamente rivisti con materiali di lusso e lavorazioni artigianali.

La nomina di Reggiani rappresenta un passo significativo per Eccentrica, consolidando la sua posizione nel mondo del restomod e promettendo un futuro di innovazione e successo. Per maggiori informazioni, visitate eccentricacars.com.