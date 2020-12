Ecco la nuovo Tipo Cross, l’auto per le famiglie non banali

Arriva la Nuova Tipo Cross, il family crossover non banale per coloro che usano la vettura anche per il fuoristrada. Destinata ad un pubblico fatto di giovani famiglie, con uno stile di vita dinamico, alla ricerca di funzionalità, dell’emozione, dello spazio ma anche di stile e contenuti ad un prezzo accessibile, la Cross è stata presentata insieme alla Tipo City Sport (sportiva e tecnologica) e alla Nuova Panda Sport. La vettura appare subito più larga e più alta, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proioettori. L'assetto è stato rialzato di quasi 4 centimetri, grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all'introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista sulla 500X. La Nuova Tipo Cross monta pneumatici maggiorati per un look ancora più robusto. Il nuovo assetto, poi, garantisce una posizione di guida più alta e agevola l'ingresso e l'uscita dalla vettura. La vettura si contraddistingue per l’inserto di dettagli “cross”, a cominciare dai codolini su tutta la fiancata e sul frontale, dove trovano posto anche uno skid plate e un bumper specifico con una bull-bar prominente che regala al modello un aspetto più solido e muscoloso, passando per le minigonne, l’estrattore posteriore e le pratiche barre sul tetto finora presenti solo sulla versione SW. Tra le maggiori novità della Nuova Tipo Cross spicca l’inedito cluster digitale TFT 7”, totalmente configurabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Si tratta di un sistema estremamente più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Inoltre, il cluster si abbina alla nuovissima radio UConnect 5 con schermo touch. Sviluppato con l’idea di fornire al cliente un’esperienza semplice e confortevole, il sistema Uconnect 5 con Apple CarPlayTM e Android AutoTM wireless permette, senza alcun cavo, di usare le funzionalità di Apple CarPlayTM e Android AutoTM sulla radio con personalizzazione dei profili e con la possibilità di memorizzare fino a 5 configurazioni. Disponibile con motore diesel 1.6 Multijet, da 95 CV o 130 CV di potenza, oppure con l’inedito GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina, Tipo Cross può raggiungere una potenza massima di 74KW (100 CV). Il propulsore a benzina, in particolare, assicura una guida piacevole e offre un ottimo spunto grazie alla curva di coppia favorevole già a basso numero di giri e risulta anche più confortevole, merito della notevole silenziosità. Inoltre, le emissioni di CO2 scendono fino a un valore di 121g/km. Inoltre, il cambio è stato calibrato per garantire la massima reattività nel traffico cittadino e il massimo comfort in autostrada. La motorizzazione diesel Multijet – Euro 6D Final – è disponibile in due livelli di potenza, 95 CV e 130 CV, con un miglioramento delle performance e dei valori di CO2 a partire da 110 grammi al km. “L’esordio della nuova Famiglia Funzionale Fiat e l’anteprima di così tanti modelli segnano un importante passo avanti nella strategia di rinnovamento della nostra gamma; nella risposta alle esigenze del nostro target; ed, ultimo, nell’allargamento dell’offerta verso clienti completamente nuovi per Fiat - ha dichiarato Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA –. Offriamo soluzioni di mobilità urbana ed extra urbana sempre più sostenibili, connesse e tecnologiche in linea con le esigenze del nostro target, quello attuale e quello futuro”.