Eligio Catarinella nominato responsabile Sales & Marketing per Stellantis Enlarged Europe

Eligio Catarinella è stato nominato responsabile Sales and Marketing di Stellantis per l’Europa,

una posizione strategica che lo vedrà impegnato nel consolidamento della presenza del gruppo nel mercato europeo e nell’espansione delle sue quote di mercato. Catarinella riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis Enlarged Europe, e avrà l’obiettivo di rafforzare l’efficacia commerciale dei brand del gruppo in un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

Un percorso di successo tra Fiat e Stellantis

Nato a Torino e laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, con un Master in Marketing Management conseguito presso l’Università di Economia di Torino, Eligio Catarinella inizia la sua carriera nel gruppo Fiat nel 2005. Da allora, ha accumulato 19 anni di esperienza in ambito Sales & Marketing, dimostrando una notevole capacità di adattamento e crescita, sia in Italia che all’estero.

Carriera e ruoli chiave

Nel corso della sua carriera, Catarinella ha ricoperto numerosi ruoli strategici, che lo hanno preparato per questa nuova sfida a livello europeo. Dal 2012 al 2014, ha guidato il Product Marketing per Lancia e Chrysler nell’area EMEA, occupandosi dello sviluppo delle strategie di prodotto e posizionamento dei marchi in un contesto europeo. Successivamente, ha assunto la posizione di Direttore Marketing Fiat & Abarth per l’Italia (2014-2016), contribuendo a rafforzare la presenza e l’attrattiva dei marchi sul mercato nazionale.

Dal 2016 al 2018, Catarinella ha consolidato la propria esperienza internazionale come Country Manager per Alfa Romeo e Jeep in Svizzera. Questo ruolo gli ha permesso di comprendere le dinamiche di mercato e le preferenze dei consumatori in un contesto estero, apportando innovazioni nelle strategie commerciali dei brand.

Tornato in Italia nel 2019, ha assunto la carica di Head of Marketing & Communication per FCA Italia, con la responsabilità del portafoglio prodotti di tutti i marchi del gruppo. Questa posizione gli ha permesso di sviluppare una visione integrata e di mettere a frutto le sue competenze in marketing e comunicazione, contribuendo al successo di modelli chiave in un mercato altamente competitivo.

La leadership dei brand Fiat e Abarth

Nel 2020, Eligio Catarinella è stato nominato Managing Director per i brand Fiat & Abarth in Italia, ruolo che ha rivestito con successo fino alla recente nomina. Durante questo periodo, ha gestito le strategie di vendita e marketing di Fiat e Abarth, con particolare attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, elementi centrali nella strategia dei marchi e nel processo di elettrificazione della gamma.

Nel 2023, Catarinella è diventato responsabile di Alfa Romeo Marketing and Communication Global, un ruolo che gli ha permesso di lavorare a stretto contatto con la direzione globale del marchio, contribuendo a rafforzarne l’identità e la visibilità su scala internazionale. La sua esperienza nel marketing di un brand iconico come Alfa Romeo ha arricchito il suo profilo di competenze strategiche, rendendolo una scelta ideale per il nuovo incarico.

Le sfide di Stellantis Enlarged Europe

Ora, come responsabile delle attività di Sales e Marketing di Stellantis per la regione Enlarged Europe, Eligio Catarinella si trova ad affrontare nuove sfide in un contesto di mercato in rapida evoluzione. La regione Enlarged Europe rappresenta un’area chiave per Stellantis, in cui l’azienda punta a consolidare la propria leadership e a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e alla tecnologia.

Catarinella sarà chiamato a sviluppare e implementare strategie di marketing che favoriscano una crescita sostenibile, con l’obiettivo di rendere i brand Stellantis ancora più competitivi e desiderabili in Europa. Questo ruolo comporta anche il coordinamento delle politiche commerciali e delle attività di vendita per rispondere in modo efficace alla domanda e alle specificità dei diversi mercati locali.

Collaborazione con Jean-Philippe Imparato

Il ruolo di Eligio Catarinella in Stellantis Enlarged Europe è supportato dalla direzione di Jean-Philippe Imparato, COO della regione Enlarged Europe, che si è detto fiducioso nelle capacità di Catarinella di rafforzare la posizione di Stellantis nel mercato europeo. Lavorando a stretto contatto con Imparato, Catarinella avrà l’opportunità di contribuire a delineare strategie di crescita che rispondano alle sfide ambientali e tecnologiche del settore automotive.

Un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione

In linea con la visione di Stellantis, Eligio Catarinella si concentrerà sullo sviluppo di iniziative che promuovano la sostenibilità e l’elettrificazione della gamma, integrando le ultime innovazioni tecnologiche nelle strategie di vendita e marketing. Con la sua leadership, Stellantis punta a consolidare un modello di business orientato alla responsabilità ambientale e alla mobilità del futuro, posizionandosi come leader di mercato anche nel segmento dei veicoli elettrici e a basso impatto ambientale.

La nomina di Catarinella rappresenta un passo strategico per Stellantis Enlarged Europe, segnando un capitolo importante nella storia del gruppo. Stellantis continua a puntare su figure di comprovata esperienza e competenza, come Eligio Catarinella, per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e per rafforzare la propria posizione di rilievo nell’industria automobilistica europea.