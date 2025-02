ENI, Renault Group e BWT Alpine Formula One Team: una partnership strategica per l’innovazione e la sostenibilità

Eni fa il suo ritorno nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 attraverso una partnership strategica con BWT Alpine Formula One Team.

L’azienda italiana diventa Official Energy and Fuel Partner della scuderia, segnando un momento significativo dopo la sua ultima presenza in F1 con Benetton nel 2000.

La collaborazione tra Eni e Alpine non si limiterà alla fornitura di carburanti, ma includerà anche lo sviluppo e la sperimentazione di bio-benzina, contribuendo alla sostenibilità del motorsport di alto livello. Inoltre, il marchio Enilivesarà protagonista in diverse gare della stagione 2025, che comprende 24 appuntamenti internazionali.

L’entusiasmo dei vertici: le dichiarazioni ufficiali

Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha commentato: "Il bello del settore automotive è che è uno sport di squadra. Dobbiamo reinventare la mobilità e per farlo è essenziale unire competenze e talenti di grandi aziende. Sono entusiasta di questa partnership con Eni, che ci permetterà di esplorare nuove opportunità per una mobilità condivisa ed efficiente."

Claudio Descalzi, CEO di Eni, ha aggiunto: "Questo accordo permette a Eni e Renault Group di combinare l’innovazione tecnologica e la rilevanza industriale per sviluppare soluzioni avanzate per la sostenibilità del trasporto. Con Alpine introdurremo biocarburanti in F1, una competizione che rappresenta la ricerca dell’eccellenza nelle prestazioni dei motori."

Un impatto visibile in pista e fuori

La presenza di Eni sarà evidente non solo sulla A525, la monoposto Alpine che gareggerà nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2025, ma anche sulle tute e caschi dei piloti e sul team di pit-stop. L’accordo prevede anche una collaborazione a lungo termine per l’analisi e lo sviluppo di carburanti innovativi, con l’obiettivo di rendere le competizioni sempre più sostenibili.

L’evento di lancio della nuova vettura F175 si terrà il 18 febbraio presso The O2 Arena a Londra, occasione in cui verrà svelata l’intera line-up di piloti Alpine per la stagione 2025.

Flavio Briatore, Executive Advisor di BWT Alpine Formula One Team, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno di Eni: "È con immenso orgoglio che celebriamo il ritorno di Eni in Formula 1. Questa azienda ha scritto pagine importanti della storia del nostro team e della F1. Condividiamo gli stessi obiettivi, soprattutto in tema di efficienza energetica e sostenibilità. Non vediamo l’ora di realizzare insieme progetti entusiasmanti, sia in pista che fuori."

Collaborazione estesa: decarbonizzazione e mobilità elettrica

L’accordo tra Eni e Renault Group non si limita alla Formula 1, ma si estende al settore della decarbonizzazione dei trasporti. Le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare soluzioni avanzate in:

Infrastrutture per la mobilità elettrica.

Servizi di mobilità smart.

Fornitura energetica per la transizione ecologica.

Un primo risultato tangibile di questa partnership è l’acquisto di veicoli Renault da parte di Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile nel settore della mobilità urbana.

Una partnership che spinge oltre i limiti

L’accordo tra Eni, Renault Group e BWT Alpine Formula One Team segna un’importante evoluzione nel mondo del motorsport e della mobilità sostenibile. Con l’introduzione dei biocarburanti in Formula 1, la ricerca di nuove soluzioni energetiche e l’impegno per la decarbonizzazione, questa collaborazione punta a ridefinire il futuro del settore.

La stagione 2025 si preannuncia non solo entusiasmante dal punto di vista sportivo, ma anche cruciale per l’innovazione tecnologica e ambientale. Il ritorno di Eni in Formula 1 rappresenta un segnale chiaro: il futuro della competizione è sempre più orientato alla sostenibilità e all’eccellenza tecnologica.