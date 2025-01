FIAT inaugura il 2025 con il "Piano Italia": offerte senza precedenti per gli automobilisti italiani

FIAT inizia il nuovo anno con un messaggio chiaro: la mobilità deve essere accessibile a tutti.

Con il lancio del "Piano Italia", il marchio torinese propone un programma di azioni commerciali straordinarie, confermando il suo ruolo di riferimento nel mercato italiano e ribadendo il legame storico con il Paese.

Il Piano prevede una serie di promozioni imperdibili su tutta la gamma, con offerte ancora più vantaggiose rispetto agli incentivi statali degli anni passati. FIAT punta così a rafforzare la propria posizione di leader, proponendo soluzioni pensate per le famiglie, i giovani e i professionisti.

Per permettere ai clienti di scoprire tutte le novità, il brand ha organizzato due appuntamenti di Porte Aperte nelle concessionarie italiane: il 18-19 gennaio e il 25-26 gennaio. Durante questi eventi sarà possibile provare su strada i modelli in promozione e ricevere tutte le informazioni sulle offerte valide fino al 31 gennaio 2025.

Promozioni imperdibili: Panda Hybrid a 9.950 euro e la nuova 600 Hybrid

La protagonista del "Piano Italia" è ancora una volta la FIAT Panda, che continua a essere l’auto più amata dagli italiani. Nel mese di gennaio, grazie a un’offerta dedicata, la versione ibrida della Panda è disponibile a partire da 9.950 euro, riservata a chi sceglie il finanziamento con Stellantis Financial Services Italia e rottama un veicolo di classe EURO 0-1-2-3-4.

FIAT punta forte anche sulla Nuova 600 Hybrid, il crossover che coniuga stile, tecnologia e sostenibilità. Equipaggiata con un motore benzina da 1,2 litri e una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, la 600 Hybrid offre consumi ridotti ed emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico tradizionale.

Ma il vero valore aggiunto sta nel nuovo cambio automatico a doppia frizione "easy drive" a sei rapporti, che integra un motore elettrico da 21 kW. Un mix che garantisce prestazioni fluide e un'esperienza di guida senza compromessi.

La 600 Hybrid è disponibile al prezzo di 18.950 euro, lo stesso del periodo degli incentivi statali, rendendo questo modello una soluzione ideale per chi cerca un’auto elegante, efficiente e tecnologicamente avanzata.

La campagna di lancio: "’Na cosa grande" sulle note di Modugno

FIAT accompagna il lancio del "Piano Italia" con una comunicazione tutta nuova. Al centro della campagna c’è un inedito spot televisivo dedicato alla Nuova 600, che racconta il modello in modo semplice e diretto: “’Na cosa grande”.

Sulle note della celebre canzone di Domenico Modugno, reinterpretata in chiave moderna, il video mostra un gruppo di amici che si godono un viaggio in Costiera Amalfitana a bordo della 600. Un viaggio che trasmette l’essenza della nuova vettura: un mix perfetto di comfort, spazio e stile italiano.

Anche la Topolino e la Tipo in promozione: offerte per ogni esigenza

Il "Piano Italia" non si ferma qui. Tra le promozioni di gennaio spicca anche la FIAT Topolino, la microcar elettrica che ha conquistato il mercato dei quadricicli nel 2024. Per tutto il mese, sarà possibile guidare la Topolino con un canone mensile di soli 29 euro, un’opportunità perfetta per chi cerca un veicolo pratico e sostenibile per la città.

Per chi invece necessita di una soluzione più spaziosa e adatta a lunghe percorrenze, FIAT propone la Tipo 1.6 Diesel da 130 CV a partire da 15.950 euro. Un’offerta pensata per famiglie e professionisti che cercano affidabilità, comfort e prestazioni.

Con il "Piano Italia", FIAT ribadisce la sua missione di rendere la mobilità alla portata di tutti, confermando ancora una volta il suo legame indissolubile con il mercato italiano.

Le offerte del Piano Italia sono accessibili grazie alle formule di finanziamento e leasing di Stellantis Financial Services Italia, offrendo soluzioni flessibili e vantaggiose.

FIAT, dunque, continua a scrivere la sua storia di successo insieme agli italiani, con un occhio sempre attento al futuro della mobilità sostenibile.