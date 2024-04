Fiat: Partner di Torino Capitale della cultura d’impresa 2024

Nel cuore di Torino, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano apre le porte alla straordinaria mostra

"Torino al futuro. La cultura d'impresa, la cultura dell'innovazione". Questo evento è parte integrante di "Torino Capitale della Cultura d’impresa 2024", un'iniziativa promossa dall'Unione Industriali di Torino, con il sostegno di partner storici come FIAT.

Celebrando il 125° anniversario della sua fondazione, FIAT non solo si conferma leader nell'industria automobilistica, ma si pone anche al centro di questa manifestazione culturale. La mostra offre un percorso interattivo attraverso sette sezioni che illustrano l'evoluzione industriale della città, dalla sua storia produttiva alle innovazioni che hanno segnato il progresso tecnologico e sociale.

Uno degli highlights dell'esposizione è senza dubbio la Fiat 500e, simbolo dell'eccellenza automotive di Torino. Questo modello 100% elettrico rappresenta un ponte tra passato e futuro, mantenendo lo stile inconfondibile che ha reso celebre la FIAT negli anni Cinquanta, ora rivisitato in chiave sostenibile. La 500e, progettata e costruita interamente a Torino, esemplifica l'impegno della città e della FIAT verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato.

L'accesso alla mostra è gratuito e aperto al pubblico fino al 29 settembre, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva che va oltre la semplice esibizione di veicoli. È un'occasione per riflettere su come l'industrializzazione abbia plasmato il tessuto culturale e economico di Torino e su come l'innovazione continui a guidare la città verso nuovi orizzonti.

Non perdete l'opportunità di scoprire come Torino si sta riconfigurando come capitale dell'innovazione e dell'impresa, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e al design che hanno reso celebre l'Italia nel mondo.