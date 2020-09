Fiat Professional protagonista dei saloni di Düsseldorf e Parma

Fiat Professional conferma la sua partecipazione al più importante evento europeo dedicato al settore dei Veicoli Ricreazionali: il Caravan Salon di Düsseldorf, in svolgimento in questi giorni fino al 13 settembre; e partecipa anche al Salone del Camper di Parma che partirà domani per concludersi il 20 settembre. Due eventi imperdibili che presentano spazi espositivi più ampi e l’applicazione di tutte le misure precauzionali per evitare assembramenti e nel pieno rispetto della normativa igienico sanitaria in vigore localmente.

Afferma Eric Laforge, Head of EMEA Fiat Professional Brand: «Siamo orgogliosi di partecipare a questi prestigiosi eventi dove da sempre siamo protagonisti con il nostro best-seller, il pluripremiato Ducato Camper, che vanta un'indiscussa leadership come veicolo base per camper: negli ultimi 10 anni più di 500.000 famiglie in Europa hanno scelto un camper su base Ducato. E proprio per i proprietari di camper le fiere internazionali sono spesso un'opportunità per approfondire la conoscenza dei nostri prodotti, incontrarci e dialogare con noi e sono una parte insostituibile del nostro servizio clienti permettendoci di ricevere anche importanti feedback da parte del cliente finale».

Del resto, Fiat Professional è l’unico brand ad avere al suo interno un team dedicato che può vantare una profonda conoscenza del mondo dei veicoli ricreazionali, “certificata” dal logo “Fiat Professional For Recreational Vehicles”, oltre che una specializzazione elevata, in termini di prodotti e servizi per i proprietari di camper, capaci di garantire ai clienti il massimo livello di flessibilità e libertà possibile. Protagonista assoluto del settore la base camper del Ducato MY2020 che evolve tecnicamente e prosegue la tradizione di successo nel modello prodotto ininterrottamente dal 1981 nello stabilimento Sevel in Val di Sangro.

In particolare, al Caravan Salon di Düsseldorf e al Salone del Camper di Parma grande attenzione susciterà l’area espositiva di Fiat Professional sviluppata secondo i valori fondanti del marchio: Tecnologia, Comfort e Valore. Riflettori puntati al centro dello stand tedesco dove, in rappresentanza delle innumerevoli soluzioni che il modello consente, è possibile ammirare un doppio veicolo dimostrativo, denominato "cab-to-cab", che unisce due chassis 2.3 180cv Euro 6d: da una parte, infatti, è visibile la cabina motrice mentre dall'altra parte si trova uno scudato motore. A Parma invece sarà protagonista un Ducato Cabinato special 160 Multijet. L'esposizione in entrambi saloni è completata da banner e immagini che forniscono informazioni sulle motorizzazioni, sull’apprezzatissimo cambio automatico a nove rapporti e sui servizi offerti ai camperisti.

Agilità in viaggio e comodità a bordo

A salire sul palco sia tedesco che italiano, ci saranno le persone del Customer Care che, nel rispetto della normativa vigente, si interfacceranno con un pubblico sempre desideroso di ricevere indicazioni aggiornate su tutti gli aspetti legati ai motori, al cambio e all’offerta dei servizi.

Per esempio sulla trasmissione automatica “9Speed” che assicura un’esperienza di guida rilassata e piacevole, migliorando le prestazioni e ottimizzando i consumi in ogni situazione o sulla gamma di motori che propone un propulsore Euro 6d a gasolio da 2,3 litri, sempre di derivazione industriale, solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e comfort automobilistici, con quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. Tutti dotati della tecnologia Multijet 2, ciascun propulsore presenta specifiche caratteristiche costruttive, come il design del turbocompressore, dei pistoni e della fluidodinamica. Infine, sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) per viaggi sicuri e sereni, oltre a sospensioni specifiche per i camper e una lunga serie di contenuti che garantiscono il massimo del comfort.

Leader in freedom

I visitatori delle fiere di Düsseldorf e di Parma potranno apprezzare le numerose qualità del Ducato MY2020 che unisce uno stile tipico del “car design” con il concept di un vero veicolo commerciale leggero, trasmettendone un forte senso di dinamismo, sicurezza, qualità e robustezza. Dunque, il veicolo di Fiat Professional sposa il concetto di “design abbinato alla funzionalità”. All’interno, poi, i camper su base Ducato sono piccoli capolavori di ingegneria e creatività. Sul camper Ducato si può avere una poltrona rotante speciale per conducente e passeggero anteriore. Una soluzione comoda mentre si viaggia, che rende poi Ducato un salotto a motore spento semplicemente orientandosi verso la zona living. E questa è solo una delle soluzioni straordinarie sviluppate da Fiat Professional e dagli allestitori che rendono Ducato base camper davvero “Leader in Freedom”. La sua leadership è testimoniata da uno straordinario palmares di premi internazionali, tra cui spicca il prestigioso titolo tedesco di “Miglior base per i camper”, conquistato quest’anno per la tredicesima volta consecutiva. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dai lettori di Promobil, la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei veicoli ricreazionali, e conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base ideale per il tempo libero.