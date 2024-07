FIAT svela la nuova Grande Panda: ritorno al futuro con design italiano

La FIAT Grande Panda segna una nuova era per il marchio torinese, celebrando i 125 anni di storia con una visione globale e un design ispirato all'iconica Panda degli anni '80.

Questo nuovo modello è stato sviluppato attorno a tre pilastri fondamentali: design italiano, piattaforma globale e rilevanza locale, incorporando valori di sostenibilità, inclusività, semplicità e bellezza.

Un'icona reimmaginata

La Grande Panda riprende le linee essenziali e funzionali della Panda originale, considerata il "blue jeans" dell'industria automobilistica per la sua versatilità e praticità. Questo nuovo modello entra nel segmento B, diventando un veicolo accessibile e adatto alle famiglie, con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro per la versione completamente elettrica.

Disegnata presso il Centro Stile FIAT di Torino, la Grande Panda si basa su una piattaforma multi-energia unica, pensata per essere utilizzata in tutto il mondo. Questa piattaforma permette di scegliere la migliore motorizzazione in base alle esigenze dei clienti, ovunque essi si trovino. Il nuovo modello rappresenta quindi un importante passo avanti per FIAT, che passa da una produzione locale a una gamma globale.

Innovazione e semplicità

La Grande Panda si distingue per le sue soluzioni intelligenti e facili da usare, migliorando l'esperienza di guida dei clienti FIAT in tutto il mondo. Tra le innovazioni più significative spicca il cavo di ricarica a spirale, integrato nella vettura e operante in corrente alternata fino a 7 kW. Questo cavo, alloggiato sotto il cofano, consente di mantenere il bagagliaio libero e di evitare lo sporco dei cavi tradizionali. La sua conformazione a spirale facilita l'uso quotidiano: basta aprire il coperchio, estrarre il cavo e collegarlo alla stazione di ricarica. Una volta terminata la ricarica, il cavo torna facilmente al suo posto.

Compattezza e spazio ben organizzato

Con una lunghezza di 3,99 metri, un'altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri, la Grande Panda si distingue nel segmento B per la sua compattezza. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un bagagliaio di 361 litri e una capienza totale dei vani portaoggetti di 13 litri. Questi spazi sono stati progettati per essere funzionali e ben organizzati, rendendo la Grande Panda ideale per le famiglie e la mobilità urbana contemporanea.

Design distintivo e omaggio alla tradizione

Il design della Grande Panda è un omaggio all'iconica Panda degli anni '80, con elementi moderni che sorprendono e un uso innovativo dello spazio. Le linee esterne presentano una combinazione di superfici strutturate e morbide, evidenziate da passaruota robusti e skid plate argentati. I cerchi in lega da 17 pollici, con un design a X, aggiungono un tocco distintivo.

Le lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere riflettono l'ambiente circostante, animando la parte inferiore della fiancata. Le sette livree disponibili – rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo – rispecchiano l'iniziativa "No Grey" di FIAT, aggiungendo personalità e stile alla vettura. All'interno, la plancia e la cornice del cruscotto, ispirate alla Pista 500 del Lingotto, creano un look distintivo e evocativo, con un cruscotto da 10 pollici e una radio digitale da 10,25 pollici.

Motorizzazioni e autonomia

La Grande Panda sarà disponibile in versione elettrica e ibrida. La versione elettrica, con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW, offre un'autonomia di oltre 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola ideale sia per l'uso quotidiano in città che per le uscite nel weekend.

La Grande Panda rappresenta un'importante evoluzione per FIAT, combinando design italiano, sostenibilità e innovazione in un veicolo accessibile e versatile. Questo nuovo modello segna il ritorno di FIAT sul mercato globale mainstream, offrendo una soluzione ideale per le famiglie e la mobilità urbana moderna, mantenendo sempre viva l'eredità dell'iconica Panda.