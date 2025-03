Fiat Topolino veste GALLO: la citycar elettrica diventa un’icona di stile alla Milano Design Week 2025

Nel cuore creativo di Milano, tra vetrine iconiche e architetture eleganti, la Fiat Topolino si trasforma.

E lo fa attraverso un incontro audace con uno dei marchi italiani più riconoscibili nel mondo dell’accessorio: GALLO. Il risultato? Un’esplosione di colore che attraversa le vie della città durante la Milano Design Week 2025, dal 8 al 13 aprile, diventando simbolo tangibile di una nuova idea di mobilità urbana, dove estetica, sostenibilità e libertà si fondono.

Nel Durini Design District, precisamente in via Durini 26, lo store GALLO ospita una delle protagoniste assolute dell’evento: la Fiat Topolino 100% elettrica, reinterpretata in chiave artistica con quattro livree inedite. La prima, già svelata, omaggia le celebri righe multicolor GALLO, partendo dall’iconico verde Topolino e costruendo una sequenza cromatica capace di trasmettere movimento, vitalità e un’energia positiva tutta italiana. Le altre tre varianti, ispirate ai grandi classici del brand milanese – dalle raffinate righe bicolore ai pois giocosi, fino a un’originale fantasia geometrica – saranno svelate proprio durante i giorni della Design Week, in un crescendo di sorprese e suggestioni visive.

La Fiat Topolino GALLO si presenta come una microcar elettrica che trascende il concetto di mezzo di trasporto per diventare espressione di personalità e stile. Come un calzino colorato che spezza la monotonia di un abito formale, anche questa citycar illumina il grigio metropolitano milanese con un’inedita leggerezza visiva. Concepita per essere accessibile anche ai più giovani, dai 14 anni in su, incarna perfettamente il DNA Fiat: democratizzare la mobilità sostenibile con soluzioni concrete, accattivanti e alla portata di tutti.

Durante la settimana milanese dedicata al design, le quattro Fiat Topolino GALLO si muoveranno per la città trasformandosi in installazioni itineranti. Ogni modello sarà un vero manifesto su ruote, frutto di uno studio accurato delle grafiche, delle texture e della resa visiva, e sarà disponibile anche per test drive. Un modo innovativo e coinvolgente per invitare il pubblico a ripensare la mobilità urbana, facendosi ispirare da una proposta che coniuga tecnologia e poesia visiva.

L’esperienza immersiva non si ferma all’esterno. L’intero store GALLO di via Durini sarà trasformato per l’occasione in un tributo dinamico al movimento, alla creatività e all’energia che questa collaborazione rappresenta. Vetrine, installazioni e allestimenti dialogheranno con le Topolino in mostra, creando un racconto coerente tra moda, mobilità e cultura visiva.

A suggellare questo incontro tra due mondi – quello dell’auto e quello dell’accessorio – arriva anche un oggetto da collezione: le calze in edizione limitata dedicate alla Design Week 2025. Realizzate in morbido cotone, riprendono i colori e le grafiche della Topolino GALLO multicolor, trasformandosi in un vero “souvenir d’autore” per appassionati di design e architettura provenienti da tutto il mondo. In vendita dal 7 aprile, saranno disponibili esclusivamente nelle boutique GALLO di Milano, nel corner Rinascente, negli aeroporti di Linate e Malpensa e sul sito ufficiale gallo1927.com.

Quella tra Fiat e GALLO non è solo una partnership creativa. È un modo per rileggere l’identità italiana con uno sguardo contemporaneo, celebrando l’estetica del colore e l’importanza dell’impatto ambientale, in un progetto che accende l’immaginazione e muove la città con energia pulita.