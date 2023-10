Ford Driving University: in pista con la Mustang Mach-E

Dopo il successo dell’evento di lancio ad Arese, la Ford Driving University Mustang Mach-Experience ha fatto tappa a Modena, per il secondo appuntamento dedicato ai possessori del primo SUV 100% elettrico di Ford.

Il programma, che in quest’occasione ha coinvolto una cinquantina di proprietari di Mustang Mach-E, ha l’obiettivo di far conoscere ai clienti tutte le caratteristiche dell’emozionante vettura elettrica dal brand iconico, perfezionando le tecniche di guida green e quelle per le alte prestazioni, con particolare attenzione alla sicurezza.

Sotto la guida dei trainer della Ford Academy e dei piloti professionisti della Ford Driving University, i partecipanti hanno avuto modo di imparare ad avere il pieno controllo della propria Mustang Mach-E, scoprendo segreti e tecniche per spingere al massimo le sue prestazioni, in tutta sicurezza.

Per stabilire ancora più feeling con l’elettrica Ford dal cuore Mustang, conoscerla in maniera più approfondita e apprezzarne ulteriormente le doti adrenaliniche, i “Mach-E owners” si sono cimentati in test di frenata di emergenza con ostacoli e nella guida One Pedal, seguendo i consigli utili e le indicazioni tecniche dei piloti professionisti della Ford Driving University.

La giornata è proseguita con prove sull’impostazione delle traiettorie sicure e sul controllo del sovrasterzo, con l’obiettivo di far acquisire ai clienti maggiore consapevolezza del comportamento dinamico della propria auto elettrica in qualsiasi condizione, anche in quelle al limite. I trainer della Ford Academy hanno, inoltre, approfondito con i partecipanti il tema dell’elettrificazione e delle prossime sfide che attendono la mobilità del futuro.

Non poteva mancare un richiamo all’heritage e alla storia dell’iconica pony car americana, con alcuni esemplari da corsa messi a disposizione per qualche giro veloce sul circuito, per un’esperienza tra i cordoli estrema ed emozionale. A chiudere le sessioni in pista, una suggestiva parata celebrativa, silenziosa e a zero emissioni, che ha visto i clienti portare in pista la propria Mustang Mach-E.

L’appuntamento di Modena rientra nel calendario della Ford Driving University, programma istituito nel 2017 per insegnare, ai proprietari di modelli Ford ad alte prestazioni, come gestire responsabilmente e in sicurezza la potenza della propria vettura.

I corsi, offerti gratuitamente, hanno l’obiettivo di fornire conoscenze, tecniche di guida e consapevolezza grazie al coordinamento di un team di piloti professionisti. Dal lancio del programma, sono oltre 2mila i clienti che hanno partecipato agli appuntamenti in pista. Dal 2021 i corsi di guida sportiva hanno progressivamente aperto le loro porte al mondo elettrico, con l’obiettivo di far conoscere più da vicino l’esperienza innovativa e divertente della guida a zero emissioni.