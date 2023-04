Ford sceglie la Norvegia per il debutto dell' F-150 Lightning 100% elettrico

Ford F-150 Lightning , la versione elettrica del pickup iconico più venduto d’America, sta per arrivare in Europa.

L’Ovale Blu ha infatti scelto la Norvegia come primo mercato per introdurre il pluripremiato veicolo a livello globale.

I clienti del mercato più avanzato al mondo per quanto riguarda l’adozione di veicoli elettrici, sono i primi al di fuori degli Stati Uniti e del Canada a poter acquistare un numero limitato di speciali F-150 Lightning Lariat Launch Edition. L’avvio delle vendite in Norvegia fa seguito alla grande richiesta da parte dei consumatori di tutto il Paese.

In un Paese dove circa due terzi di tutti i nuovi veicoli sono dotati di trazione integrale per affrontare le condizioni di guida più difficili, le possibilità senza precedenti che l’F-150 Lightning offre in termini di prestazioni su strada e in off-road, la praticità e la possibilità di guidare a emissioni zero si adattano perfettamente al lavoro e alla vita outdoor. Le autorità stanno spingendo affinché entro il 2025 siano venduti esclusivamente auto e veicoli commerciali leggeri 100% elettrici; del resto, la “and friluftsliv” - la cultura del riposo nella natura e della vita all’aria aperta - è radicata nella cultura nazionale.