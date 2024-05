Formula 1, McLaren celebra Senna con livree speciali al Gp di Monaco

McLaren rende omaggio al leggendario pilota Ayrton Senna con delle livree uniche che saranno esposte durante il Gran Premio di Monaco 2024.

La casa automobilistica festeggia i 30 anni dell'eredità sportiva di Senna, riconoscendo il suo impatto indelebile sulla Formula 1 e la sua associazione con il team McLaren.

Le vetture MCL38 di Formula 1, guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, sfoggeranno una livrea speciale durante il Gran Premio, un tributo visivo ai tre titoli mondiali di Senna e alle sue cinque vittorie a Monaco con McLaren. Parallelamente, McLaren Automotive ha creato la livrea "Senna Sempre" su una McLaren Senna di pre-produzione, caratterizzata da un design dipinto a mano che celebra i successi e lo spirito del pilota brasiliano.

Questa livrea, realizzata in collaborazione con l'Ayrton Senna Institute, mette in risalto la maestria nella verniciatura e l'abilità artigianale di McLaren Special Operations (MSO). Utilizzando colori brillanti e audaci ispirati alla bandiera brasiliana, la livrea rappresenta la carriera di Senna in Formula 1, la sua ricerca della perfezione e la storia delle corse McLaren.

Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha dichiarato: "Ayrton Senna è nato per correre e la sua passione per le prestazioni e la perfezione continua a vivere in McLaren. La McLaren Senna incarna il suo spirito, concentrandosi sulle prestazioni in pista. La nostra collaborazione con McLaren Racing per onorare l'eredità delle corse di Senna a 30 anni di distanza è una celebrazione condivisa delle sue capacità agonistiche uniche."

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha aggiunto: "Senna rimane venerato come la più grande icona della Formula 1 e il pilota più decorato della McLaren. Il suo impatto sulla McLaren è enorme, quindi è un onore correre per lui nel suo circuito di maggior successo con i suoi colori verde, giallo e blu."

Bianca Senna, rappresentante di Senna Brands, ha commentato: "È un onore riconoscere Ayrton attraverso queste livree. La McLaren significava molto per lui e insieme hanno raggiunto tanti successi. Sarà speciale vederla correre sulle strade di Monaco."

La McLaren Senna, presentata nel 2017, è l'auto stradale più estrema mai realizzata da McLaren. Progettata come l'auto da strada per eccellenza orientata alla pista, offre prestazioni senza compromessi. La livrea Senna Sempre, ispirata all'eredità di Ayrton Senna, porta il nome e il logo del leggendario pilota, rendendo omaggio ai suoi successi e alla sua filosofia di vita.

Le vetture con livrea speciale saranno esposte a Monaco per tutto il weekend del Gran Premio, offrendo ai fan un'opportunità unica di vedere da vicino questi tributi a uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1.