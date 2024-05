Frank-Steffen Walliser nuovo CEO di Bentley dal 1° luglio

Dal 1° luglio, Bentley accoglierà un nuovo Presidente e Amministratore Delegato: Frank-Steffen Walliser, ingegnere di grande esperienza proveniente da Porsche.

Walliser è noto per la sua competenza tecnologica e di prodotto, nonché per la sua capacità imprenditoriale che ha contribuito a lanciare modelli iconici come la Porsche 918 Spyder.

Gernot Döllner, Chairman of the Board of Management di AUDI AG e responsabile del Brand Group Progressive (che include Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati all'interno del Gruppo Volkswagen), ha dichiarato: "Con Frank-Steffen Walliser, Bentley si aggiudica un ingegnere di grande esperienza, con una spiccata competenza tecnologica e di prodotto e un'esperienza imprenditoriale che ha portato sulle strade modelli Porsche che hanno caratterizzato il marchio. La pluriennale esperienza e la conoscenza di Walliser saranno preziose nel percorso che Bentley sta compiendo per diventare l'azienda leader nel segmento del lusso".

Walliser ha affermato: "Mi avvicino a questo incarico con grande rispetto e non vedo l'ora di far parte del team di Crewe che negli ultimi anni ha dimostrato prestazioni impressionanti. La continua trasformazione dell'industria automobilistica sarà un compito importante anche per Bentley, un compito che sono felice di affrontare insieme alla squadra. Sono convinto che Bentley continuerà a determinare gli standard nel segmento del lusso anche in futuro".

Frank-Steffen Walliser ha iniziato la sua carriera in Porsche nel 1995 dopo aver studiato ingegneria meccanica con specializzazione in motori a combustione e gestione della tecnologia. Nel 2010, è diventato capo progetto responsabile dello sviluppo della supersportiva 918 Spyder. Dal 2014, ha guidato il settore Motorsport, e dal 2019 è stato responsabile delle linee di prodotto 911 e 718. Dal 2022, ha diretto lo sviluppo complessivo del veicolo in Porsche, curando l'architettura e le caratteristiche del veicolo.