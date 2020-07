Fusione Fca-Psa, nasce Stellantis. Entro un paio di mesi il nuovo logo

È nata Stellantis. Si chiamerà così il gruppo derivante dalla fusione paritetica tra Fca e Psa. Al momento della firma dell’accordo sul matrimonio tra i due gruppi auto, lo scorso 18 dicembre, non era stato comunicato alcun nome per la nuova entità. Che adesso c’è, grazie anche al lavoro di Publicis Group. Non si tratta di una semplice alleanza tra due brand, Stellantis - nata dalla fusione tra Fca e Psa - sarà proprio "un'azienda unica – in tutti i sensi – con le risorse e le caratteristiche necessarie per giocare un ruolo di primo piano in un nuovo e stimolante futuro per il nostro settore". Lo scrivono in una lettera ai dipendenti il presidente di Fca John Elkann e l'ad Mike Manley. Entrambi hanno poi aggiunto che la fusione dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2021.

Il nome usato esclusivamente a livello di Gruppo

Entro un paio di mesi sarà presentato anche il nuovo logo di Stellantis. "Il nome Stellantis - dicono - verrà usato esclusivamente a livello di Gruppo, per definire il Corporate Brand e la Corporate Identity. Stiamo lavorando anche a un nuovo logo che sarà presentato entro un paio di mesi. Ovviamente, i nomi e i loghi dei singoli marchi costitutivi del Gruppo Stellantis rimarranno invariati". Le origini latine rendono "omaggio" alla lunga e importante storia delle due società, il riferimento all’astronomia richiama invece lo spirito di "ottimismo, energia e rinnovamento" alla base della fusione - e anche la loro visione della nuova società. "Siamo fortemente convinti che questa fusione incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell’industria automobilistica oltre un secolo fa - aggiungono nella nota ancora Manley ed Elkann -. Si tratta dello stesso coraggio dei pionieri che hanno fondato le nostre aziende, innovatori capaci di distinguersi in un settore che hanno fortemente contribuito a sviluppare" spiegano i due manager. "Per noi è un onore e un privilegio far parte di questo progetto straordinario, grazie al quale ci accingiamo ad unire alcuni tra i più importanti marchi della storia dell’automobile sotto il nome di Stellantis che avrà indubbiamente un ruolo decisivo nel definire il futuro del nostro settore" aggiungono.