Giovani e Sicurezza Stradale: il nuovo progetto di Autostrade per l’ Italia

Autostrade per l'Italia ha lanciato un'ambiziosa iniziativa didattica e culturale per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani.

Oltre 12.000 studenti di più di 200 istituti superiori, situati lungo la rete ASPI, sono coinvolti in questo progetto, che si estenderà fino a maggio. Il programma offre un percorso interattivo che include workshop, eventi live e un contest creativo, mirando a instillare nei giovani la consapevolezza e il rispetto delle norme stradali.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta presso l'Istituto "Luigi Einaudi" di Roma, con la presenza della campionessa paralimpica Ambra Sabatini, che ha condiviso la sua toccante esperienza personale per sottolineare l'importanza della sicurezza stradale. L'Amministratore Delegato di ASPI, Roberto Tomasi, ha rimarcato il ruolo cruciale della guida sicura e responsabile, sottolineando il valore sociale di tali comportamenti.

Il progetto prevede l'utilizzo di un'applicazione per smartphone che guiderà gli studenti, con l'aiuto dei loro insegnanti, nell'esplorazione dei vari aspetti della sicurezza stradale. Attraverso il materiale educativo multimediale fornito da ASPI, i giovani avranno l'opportunità di approfondire la loro conoscenza e consapevolezza in materia.

Gli eventi live nelle scuole e un contest dedicato stimoleranno ulteriormente l'impegno degli studenti, che avranno anche la chance di incontrare esperti del settore e rappresentanti di ASPI e delle Forze dell'Ordine. L'obiettivo è far sì che i giovani si sentano parte attiva della campagna per la sicurezza stradale, contribuendo con idee e slogan originali.

Questa iniziativa si inserisce in un ampio contesto di azioni promosse da Autostrade per l'Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui comportamenti corretti alla guida. L'importanza di tali progetti è stata sottolineata anche dalla campagna "Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te", sostenuta dall'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e caratterizzata dalla partecipazione di volti noti come l'attore Giacomo Giorgio e il regista Carmine Elia.

L'impegno di Autostrade per l'Italia nell'educazione alla sicurezza stradale dimostra una chiara volontà di andare oltre il semplice investimento in infrastrutture, puntando anche sulla formazione delle nuove generazioni e sulla diffusione di una cultura della sicurezza e del rispetto sulle strade.