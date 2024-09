Gruppo Renault e Bruitpari, tecnologia e innovazione per migliorare la salute e l'ambiente

Il Gruppo Renault e Bruitparif hanno siglato una partnership per mappare l’acustica delle strade della regione Île-de-France.

Utilizzando una flotta di Renault Megane E-Tech dotate della tecnologia Apache, il progetto mira a monitorare il rumore stradale per identificare le zone più critiche e facilitare gli interventi di ripristino del manto stradale, migliorando così la salute e l'ambiente.



La tecnologia Apache, sviluppata dagli ingegneri del Gruppo Renault, rappresenta un'innovazione nel monitoraggio dei livelli sonori delle strade. Attraverso l'uso di sensori montati su veicoli che si muovono nel traffico reale, Apache raccoglie dati dettagliati sulle condizioni acustiche delle strade, fornendo agli enti locali una mappa esaustiva e precisa. Questa tecnologia permette di misurare automaticamente i rumori generati dal rotolamento dei veicoli, fornendo informazioni cruciali sul deterioramento delle strade e sui relativi impatti ambientali.



Il rumore stradale è una delle principali fonti di inquinamento acustico nella regione Île-de-France, esponendo oltre un milione di persone a livelli superiori alla soglia legale. La partnership tra Renault e Bruitparif contribuirà a ridurre i disturbi causati dal rumore e a migliorare la qualità della vita nelle aree densamente popolate. Intervenendo in modo mirato sulle strade più deteriorate, sarà possibile ridurre le emissioni di CO2 e delle particelle inquinanti, oltre a diminuire l’abrasione degli pneumatici, garantendo un impatto positivo sulla salute pubblica.



L'utilizzo della tecnologia Apache permetterà alle autorità locali di avere una visione dettagliata e aggiornata dello stato delle strade, consentendo di ottimizzare gli interventi di manutenzione e ridurre i costi. Questo progetto rappresenta una nuova frontiera nell’uso della tecnologia per il benessere urbano, creando una sinergia tra industria automobilistica e settori tradizionalmente distanti, come la gestione delle infrastrutture.



Il progetto congiunto tra Renault e Bruitparif dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata in modo innovativo per migliorare la salute pubblica e l'ambiente, fornendo alle città strumenti avanzati per una gestione sostenibile delle infrastrutture stradali.