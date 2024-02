Gruppo Renault: risultati finanziari record e ambiziose prospettive per il '24

Il Gruppo Renault ha chiuso il 2023 con risultati finanziari eccezionali, segnando una significativa progressione in tutti i principali indicatori economici e raggiungendo livelli record.

Il fatturato ha toccato i 52,4 miliardi di euro, con un incremento del 13,1% rispetto all'anno precedente, e un'impressionante crescita del 17,9% a tassi di cambio costanti. Il margine operativo di Gruppo ha raggiunto un picco record di 4,1 miliardi di euro, pari al 7,9% del fatturato, segnando un aumento di 2,4 punti percentuali rispetto al 2022 e un incremento di 1,5 miliardi di euro in termini assoluti.

Particolarmente notevole è stato il risultato del Ramo Auto, con un margine operativo di 3,1 miliardi di euro, o il 6,3% del fatturato, migliorando di 3,0 punti percentuali rispetto al 2022 e con un aumento di 1,6 miliardi di euro. Il risultato netto del Gruppo ha registrato un aumento impressionante di 3,0 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 2,3 miliardi di euro. Il free cash-flow ha toccato un record di 3,0 miliardi di euro, con un aumento di 0,9 miliardi di euro rispetto al 2022, mentre l'indebitamento netto del Ramo Auto si è posizionato a livelli storicamente bassi, a 3,7 miliardi di euro alla fine del 2023.

Il Gruppo ha anche segnalato un ritorno sul capitale impiegato (ROCE) più che raddoppiato, dal 12,6% nel 2022 al 28,5% nel 2023, e ha mantenuto un ricco portafoglio ordini in Europa, con scorte corrispondenti a 2,5 mesi di vendite. Il successo commerciale è evidenziato dal posizionamento di due veicoli Renault nella top 3 delle auto più vendute in Europa nel 2023, con la Marca Renault che è salita dal quinto al secondo posto.

Per il 2024, il Gruppo Renault ha delineato obiettivi ambiziosi, puntando a un margine operativo di Gruppo superiore o uguale al 7,5% e a un free cash flow di almeno 2,5 miliardi di euro. È previsto inoltre un aumento significativo del dividendo, che passerà da 0,25 euro per azione nel 2022 a 1,85 euro per azione, con l'approvazione prevista durante l'Assemblea annuale degli Azionisti il 16 maggio 2024.

L'amministratore delegato Luca de Meo ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra e del successo del piano strategico "Renaulution" nel raggiungimento di questi risultati. Ha inoltre annunciato che il 2024 vedrà l'accelerazione della riduzione dei costi e un'offensiva prodotto senza precedenti, con 10 lanci previsti, tra cui veicoli elettrici ed ibridi innovativi, che promettono di rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo sul mercato.

Il Gruppo Renault si avvia nel 2024 con solidi risultati finanziari alle spalle e piani audaci per il futuro, segnalando una strategia chiara verso l'innovazione, la sostenibilità e la crescita continua nel settore automobilistico globale.