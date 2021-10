Helbiz partner di Fantasmo per un parcheggio intelligente

Helbiz ha annunciato una partnership con Fantasmo, società di mapping di ultima generazione, per integrare la sua avanzata tecnologia di parcheggio nell’app di Helbiz.

La tecnologia Camera Positioning Standard (CPS) di Fantasmo è in grado di identificare la posizione esatta dei monopattini e validarne il parcheggio con una tolleranza inferiore a 20 cm, garantendo quindi la sicurezza per gli utenti, i pedoni e per tutti i cittadini. Per parcheggiare il monopattino, gli utilizzatori dovranno scannerizzare il QR code con la fotocamera del loro smartphone, che invierà ad Helbiz una notifica con la posizione esatta del dispositivo e saprà indicare se è o meno parcheggiato nelle aree preposte della città. Rispetto alla tecnologia GPS, la tecnologia CPS non necessita di infrastrutture quali satelliti, segnalatori luminosi o radio per funzionare, ma solo della connessione dati e di una fotocamera per ottenere la posizione e la mappatura precisa di ogni dispositivo.

L’integrazione riguarderà inizialmente, come progetto pilota, la flotta presente in Florida, a Miami, per poi estendersi ad altre città a livello internazionale.

“Siamo impegnati ad educare i nostri utenti ad un parcheggio corretto dei nostri mezzi, nonché a misure di sicurezza avanzate e questa collaborazione con Fantasmo porta i nostri sforzi ad un livello superiore”, afferma Vivian Myrtetus, Responsabile Partnerships & Policy in Helbiz. “Con l’utilizzo della tecnologia CPS di Fantasmo, possiamo offrire agli utenti la tecnologia necessaria per utilizzare i nostri monopattini in sicurezza e responsabilmente”.

James Detweiler, Co-fondatore di Fantasmo ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di lavorare con Helbiz per diffondere la nostra tecnologia CPS e garantire un sistema più sicuro per il parcheggio dei monopattini, assicurandone un’esperienza migliore per tutti. Dopo aver trascorso del tempo a Miami, ci è chiaro che la città stessa, così come le autorità incaricate dei parcheggi, vogliano impegnarsi nell’offrire il più sicuro dei programmi di micromobilità. Fantasmo è orgogliosa di lavorare al fianco di Helbiz nella città di Miami”.