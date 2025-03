Honda HR-V 2025: design rinnovato e nuove versioni per il SUV ibrido

Honda HR-V si rinnova con un restyling che ne esalta lo stile e la tecnologia, mantenendo inalterati i punti di forza che hanno reso questo SUV coupé uno dei modelli più apprezzati della sua categoria.

Il nuovo design dell’anteriore è caratterizzato da una modanatura superiore in Crystal Black e fari con interni scuri, che conferiscono un look più deciso e moderno. Anche il posteriore è stato rivisitato con una firma luminosa a LED a tutta larghezza dal design interno aggiornato, mentre l’abitacolo è stato arricchito da materiali di qualità superiore e soluzioni tecnologiche avanzate.

Il restyling ha portato anche all’introduzione di due nuove versioni. La Advance Plus, basata sull’allestimento Advance, si distingue per passaruota, paraurti e sottoporta in tinta carrozzeria, abbinati a una griglia anteriore nero lucido e a esclusivi cerchi in lega da 18 pollici. La Advance Style Plus, rispetto alla precedente Advance Style, presenta un tetto panoramico in vetro e l’assenza dei mancorrenti, per un look ancora più sofisticato. I dettagli cromatici sono stati aggiornati con nuove finiture blu nei sottoporta laterali e sulle cuciture di sedili e volante, che sostituiscono le tonalità arancioni utilizzate nei modelli precedenti.

Honda HR-V continua a distinguersi per la sua filosofia di design, che unisce la solidità di un SUV alla raffinatezza delle linee coupé. Il frontale ridisegnato presenta linee più scolpite, accentuate da sezioni rifinite in nero lucido e da gruppi ottici con luci diurne più definite. Le nuove colorazioni della carrozzeria includono Sage Green Pearl, Seabed Blue Pearl e Urban Grey Pearl, che evidenziano ulteriormente il carattere dinamico e sportivo del veicolo. Gli interni sono stati rielaborati per offrire un’esperienza ancora più confortevole. La console centrale è ora più ergonomica, con un design piatto e rifinita in nero lucido, mentre il caricabatterie a induzione wireless è più facilmente accessibile sia per il conducente che per il passeggero. Il comfort di bordo è stato migliorato con un incremento dell’insonorizzazione, riducendo ulteriormente rumori e vibrazioni, mentre tutti gli allestimenti sono dotati di vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy.

Il cuore pulsante del nuovo HR-V rimane il propulsore ibrido e:HEV, un sistema avanzato a due motori che garantisce un equilibrio perfetto tra efficienza e prestazioni. Il motore benzina a ciclo Atkinson 1.5 i-VTEC è abbinato a due unità elettriche e a una batteria agli ioni di litio, offrendo una potenza complessiva di 96 kW (131 CV) e una coppia di 253 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,6 secondi, con un consumo di carburante pari a 5,4 l/100 km nel ciclo WLTP e emissioni di CO2 a partire da 122 g/km. Il sistema di propulsione è in grado di alternare automaticamente tre modalità di guida – Electric Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive – ottimizzando le prestazioni in base alle condizioni della strada e riducendo il consumo di carburante. La modalità Sport garantisce una risposta dell’acceleratore più immediata, mentre la modalità Econ ottimizza il condizionatore e la gestione dell’energia per favorire l’efficienza. La modalità Normal offre invece il miglior bilanciamento tra prestazioni e consumi. La modalità di guida B consente di incrementare il livello di recupero dell’energia in frenata, con una regolazione personalizzabile tramite le palette dietro al volante.

Honda HR-V non è solo potenza ed efficienza, ma anche versatilità e spazio. La posizione centrale del serbatoio ha permesso di ottenere un abitacolo straordinariamente ampio e flessibile, con i Sedili Magici che si possono abbattere o sollevare per modulare lo spazio di carico in base alle esigenze. Il bagagliaio offre una capacità generosa, facilitata dalla soglia di carico ribassata e dal pianale piatto. L’ampia apertura del portellone posteriore e la chiusura automatica con funzione di prossimità della Smart Key migliorano ulteriormente la praticità nelle operazioni di carico e scarico. Il comfort di bordo è amplificato dal sistema di diffusione dell’aria, che grazie alle bocchette a forma di L crea un vortice che avvolge delicatamente i passeggeri, riducendo le correnti d’aria dirette e migliorando il benessere a bordo.

La tecnologia è un altro punto di forza del nuovo HR-V, che offre un pacchetto di infotainment all’avanguardia. Il display touchscreen da 9 pollici è intuitivo e configurabile, con la possibilità di utilizzare Apple CarPlay in modalità wireless e Android Auto via cavo. L’app My Honda+ è stata aggiornata per offrire nuovi servizi connessi, tra cui il blocco e sblocco del veicolo da remoto, la navigazione con condivisione di punti di interesse e la Digital Key, che permette di gestire l’auto direttamente dallo smartphone. L’integrazione con l’hotspot Wi-Fi consente a tutti gli occupanti di restare sempre connessi, mentre il sistema audio premium a 10 altoparlanti assicura un’esperienza sonora di alta qualità.

La sicurezza rimane una priorità assoluta per Honda, con il pacchetto Honda SENSING che include una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida. Il Cruise Control Adattativo, il Sistema di mantenimento della corsia e il Traffic Jam Assist migliorano la sicurezza e il comfort nei lunghi viaggi. Il Sistema di frenata a riduzione impatto è stato affinato per rilevare con maggiore precisione pedoni e ciclisti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il Controllo della velocità intelligente legge automaticamente i segnali stradali, regolando la velocità in base ai limiti imposti. Il Sistema di mitigazione abbandono della carreggiata aiuta il conducente a mantenere la traiettoria, mentre il Monitoraggio del traffico laterale riduce il rischio di collisioni nelle manovre di svolta. La struttura della carrozzeria con tecnologia ACE garantisce una protezione superiore in caso di impatto, distribuendo uniformemente le forze d’urto per minimizzare i danni agli occupanti.