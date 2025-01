HONDA svela al CES 2025 la nuova gamma 0 SERIES e il sistema operativo ASIMO OS

Il CES 2025 di Las Vegas si è trasformato nel palcoscenico ideale per Honda, che ha scelto la celebre fiera tecnologica per presentare in anteprima mondiale i suoi due nuovi prototipi della gamma 0 Series.

La Honda 0 Saloon e la Honda 0 SUV rappresentano la prossima frontiera della mobilità elettrica, con un focus su compattezza, leggerezza e intelligenza. A supportare questa visione futuristica, il rivoluzionario sistema operativo ASIMO OS, una piattaforma che promette di ridefinire l'interazione tra veicolo e conducente grazie a un'esperienza personalizzata e dinamica.

Honda 0 Saloon: l'eleganza della semplicità compatta

La Honda 0 Saloon si presenta come il modello di punta della gamma 0 Series, incarnando i principi di sviluppo "Compatto, Leggero e Intelligente". Evoluzione del concept mostrato al CES 2024, il prototipo di quest'anno si distingue per un design raffinato e sportivo, con un assetto ribassato che migliora aerodinamica e performance.

All'interno, l'abitacolo sorprende per spaziosità e comfort, grazie all'ottimizzazione dello spazio disponibile. Nonostante le dimensioni compatte, la Honda 0 Saloon offre un'esperienza di guida confortevole e funzionale, ideale sia per gli spostamenti urbani che per i viaggi a lunga distanza.

Dal punto di vista tecnologico, il prototipo integra avanzate funzionalità di guida automatizzata di livello 3, un settore in cui Honda ha dimostrato di essere pioniera. La guida automatizzata consente al veicolo di gestire in autonomia diverse situazioni di traffico, offrendo al conducente la possibilità di dedicarsi ad altre attività durante il viaggio.

Honda 0 SUV: spazio e versatilità in chiave elettrica

Il prototipo Honda 0 SUV è la risposta della Casa di Tokyo alla crescente domanda di veicoli elettrici nel segmento dei SUV di medie dimensioni. Basato sul concept Space-Hub, già presentato nel 2024, il nuovo SUV combina design moderno e versatilità, con un abitacolo ampio e luminoso che punta a massimizzare il comfort dei passeggeri.

Grazie a tecnologie avanzate come i sensori giroscopici 3D e i sistemi di controllo della stabilità, la Honda 0 SUV garantisce una dinamica di guida fluida e sicura su ogni tipo di terreno. Questo approccio rende il veicolo ideale per chi cerca un mezzo affidabile sia in città che su strade extraurbane.

Il lancio della versione di serie è previsto per la prima metà del 2026, con una prima introduzione nel mercato nordamericano e successivamente in Europa e Giappone.

ASIMO OS: il cuore digitale della nuova gamma

Tra le principali novità svelate al CES 2025 spicca l'ASIMO OS, il sistema operativo sviluppato da Honda per la gestione integrata dei veicoli della 0 Series. Il nome richiama l'iconico robot umanoide ASIMO, presentato nel 2000, che ha rappresentato un simbolo delle capacità robotiche di Honda.

L'ASIMO OS punta a offrire un'esperienza di guida ultra-personalizzata, grazie all'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale avanzata. Il sistema permette di gestire in modo integrato le funzioni di guida automatizzata, assistenza avanzata alla guida (ADAS) e infotainment, garantendo aggiornamenti costanti via etere (OTA) per mantenere sempre aggiornata la tecnologia a bordo.

Grazie a questa piattaforma, Honda mira a trasformare i propri veicoli in software-defined vehicles (SDV), in cui le funzionalità e i servizi sono continuamente migliorati in base alle esigenze degli utenti.

Guida automatizzata e sicurezza: il futuro della mobilità secondo Honda

Honda ha ribadito il suo impegno per la sicurezza stradale, con l'obiettivo ambizioso di azzerare gli incidenti mortali entro il 2050. La tecnologia di guida automatizzata di livello 3 introdotta nei modelli della 0 Series rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.

Il sistema di guida automatizzata consente al veicolo di gestire autonomamente situazioni complesse, come il traffico congestionato o le condizioni stradali avverse. L'approccio di Honda si basa sull'introduzione della tecnologia eyes-off, che permette al conducente di dedicarsi ad altre attività durante la guida, come guardare un film o partecipare a una videochiamata.

Honda è stata la prima casa automobilistica al mondo a introdurre questa tecnologia nel 2021, con la nuovissima Legend dotata di Honda SENSING Elite. Con la gamma 0 Series, l'azienda intende espandere ulteriormente l'applicazione della guida automatizzata, rendendola accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Innovazione tecnologica: la partnership con Renesas per lo sviluppo del SoC

Per realizzare la nuova architettura elettronica della 0 Series, Honda ha stretto una partnership strategica con Renesas Electronics Corporation. L'accordo prevede lo sviluppo di un system-on-chip (SoC) ad alte prestazioni, capace di gestire le complesse funzionalità dei veicoli SDV.

Questo SoC sarà il cuore della centralina principale dei veicoli della 0 Series, integrando le unità di controllo elettronico responsabili di guida automatizzata, ADAS e infotainment. La combinazione di chiplet multi-die sviluppata da Renesas e Honda garantirà prestazioni di intelligenza artificiale fino a 2.000 TOPS (Sparse), con un'efficienza energetica di 20 TOPS/W.

Una visione di mobilità sostenibile e innovativa

Con la presentazione della 0 Series e dell'ASIMO OS, Honda dimostra ancora una volta di essere all'avanguardia nel settore della mobilità elettrica e delle tecnologie intelligenti. L'azienda giapponese non si limita a produrre veicoli elettrici, ma mira a trasformare l'intero concetto di mobilità, rendendo i propri veicoli dei veri e propri hub digitali su ruote.

L'introduzione sul mercato dei nuovi modelli della 0 Series è prevista a partire dal 2026, con l'obiettivo di portare una nuova esperienza di guida a livello globale. Honda punta a creare un futuro in cui la mobilità sia sempre più sicura, sostenibile e personalizzata, offrendo veicoli che non solo accompagnano le persone nei loro spostamenti, ma che interagiscono con loro in modo intelligente e dinamico.