Honda svela il nuovo SUV completamente elettrico e:Ny1

Honda ha presentato il suo secondo veicolo completamente elettrico, l'e:Ny1,

È il secondo veicolo elettrico puro della casa automobilistica di Tokyo ad arrivare in Europa, dopo il successo della Honda e city car, ed è progettato per soddisfare la crescente domanda di B-SUV completamente elettrici.

Con un design fresco e distintivo e tecnologie avanzate, e:Ny1 segue la filosofia di sviluppo incentrata sull'uomo di Honda, massimizzando il potenziale del suo propulsore completamente elettrico per offrire un'esperienza di guida stimolante, maneggevolezza fluida e raffinata e versatilità intuitiva.

Il design esterno è audace e sofisticato, risultato di sbalzi anteriori ridotti, grandi ruote e un assetto largo. La e:Ny1 inaugura anche la nuova identità completamente elettrica di Honda, con badge "H" bianchi in tutto il veicolo, a partire dalla parte anteriore, dai passaruota e dal volante. Inoltre, nella parte posteriore, la scritta Honda è in un nuovo carattere tipografico per creare un'estetica premium, un segno distintivo di tutti i futuri veicoli elettrici del marchio.