Hyundai e Skoda Group collaboreranno allo sviluppo dell’idrogeno e soluzioni di mobilità sostenibile

Hyundai Motor Company e Skoda Group hanno recentemente siglato un memorandum d’intesa per promuovere lo sviluppo e l’adozione di soluzioni a idrogeno nel settore della mobilità.

L'accordo è stato firmato a Praga durante il Business Summit tra Corea e Repubblica Ceca, alla presenza di Ken Ramírez, Executive Vice President di Hyundai Motor Company, e Petr Novotný, CEO di Skoda Group.

La partnership si propone di esplorare soluzioni innovative per creare un ecosistema di mobilità basato su tecnologie a idrogeno, con l’obiettivo di accelerare l’adozione globale di questa fonte energetica. In particolare, le due aziende concentreranno i loro sforzi sull’integrazione di sistemi a celle a combustibile per veicoli commerciali e progetti ad alta efficienza energetica.

L’accordo rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità sostenibile, con Hyundai pronta a condividere la propria tecnologia a idrogeno con Skoda Group. Questo consentirà di accelerare la transizione verso veicoli ecologici, specialmente nei mercati globali in cui opera Skoda, inclusa la Repubblica Ceca. Come sottolineato da Ken Ramírez, Hyundai mira a consolidarsi come leader nel settore dell’idrogeno, creando sinergie con le soluzioni innovative di Škoda.

Petr Novotný, CEO di Skoda Group, ha ribadito l'importanza di questa collaborazione strategica, affermando che l'idrogeno, insieme a soluzioni energetiche efficienti, rappresenterà una chiave fondamentale per una trasformazione sostenibile della mobilità a livello globale.

La partnership non si limiterà soltanto ai settori della mobilità. Hyundai e Skoda Group esamineranno infatti anche la possibilità di applicazioni a idrogeno in contesti diversi, con lo scopo di creare un ecosistema dell’idrogeno che vada oltre i confini tradizionali della mobilità. Questo studio include lo sviluppo di tecnologie legate alla catena del valore dell'idrogeno, contribuendo alla transizione energetica verso un'energia più pulita e sostenibile.

Hyundai, già fortemente impegnata nella costruzione di una società a idrogeno, continua a investire attraverso il suo marchio HTWO, focalizzato sulla catena del valore dell’idrogeno. L'azienda sfrutta la sua vasta esperienza globale, applicando l'idrogeno non solo alla mobilità, ma anche in settori legati all’energia. Grazie a questo know-how, Hyundai si trova in una posizione strategica per contribuire alla transizione verso un futuro a zero emissioni.

Con una capacità produttiva di 350.000 veicoli all'anno, lo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) a Nosovice è uno dei più avanzati in Europa. Questo sito produttivo, il più grande investimento straniero nella Repubblica Ceca, svolgerà un ruolo chiave nella strategia dell’azienda per promuovere la mobilità sostenibile.