Hyundai IONIQ 9: il SUV eettrico di lusso che ridefinisce spazio, comfort e tecnologia

Hyundai ha presentato ufficialmente IONIQ 9, un SUV completamente elettrico che segna una nuova pietra miliare nell’elettrificazione della gamma del marchio.

Progettato sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), IONIQ 9 combina design sofisticato, tecnologia avanzata e un’impostazione votata al comfort e alla sostenibilità. Con una capacità di ospitare fino a sette passeggeri e una dotazione tecnologica di alto livello, questo modello si posiziona come riferimento nel segmento dei grandi SUV elettrici.

Design “Aerosthetic”: eleganza e funzionalità

Il design di IONIQ 9 si basa sul concetto “Aerosthetic”, un connubio di aerodinamica avanzata e stile futuristico. La silhouette fluida, caratterizzata da un tetto curvo e una linea affusolata, garantisce un coefficiente aerodinamico di 0,259 (con specchietti digitali). Il frontale presenta i caratteristici Parametric Pixel, che integrano gruppi ottici a LED, mentre il posteriore è definito da un taglio che richiama la coda di una barca, contribuendo alle eccellenti prestazioni aerodinamiche.

Le proporzioni imponenti includono un passo record di 3.130 mm, il più lungo mai visto su un modello Hyundai, che si traduce in un abitacolo estremamente spazioso. Tra gli altri dettagli di design, cerchi aerodinamici disponibili in misure da 19 a 21 pollici e una gamma di 16 colori esterni, con opzioni come Celadon Gray Metallic e Cosmic Blue Pearl.

Motorizzazioni potenti e autonomia

IONIQ 9 offre tre configurazioni di motorizzazione, tutte basate su una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 110,3 kWh:

Long-Range RWD: Singolo motore posteriore da 160 kW (218 CV), autonomia stimata WLTP di 620 km e consumo energetico di 194 Wh/km.

Long-Range AWD: Doppio motore (posteriore da 160 kW e anteriore da 70 kW) per una potenza combinata di 230 kW (313 CV) e accelerazione 0-100 km/h in 6,7 secondi.

AWD Performance: Due motori da 160 kW per una potenza complessiva di 320 kW (435 CV), con accelerazione 0-100 km/h in soli 5,2 secondi.

Grazie alla piattaforma E-GMP a 800V, IONIQ 9 supporta la ricarica ultrarapida, passando dal 10% all’80% in soli 24 minuti con un caricabatterie da 350 kW. Inoltre, la funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi esterni, rendendo il SUV un compagno versatile per ogni esigenza.

Interni spaziosi e materiali sostenibili

L’abitacolo di IONIQ 9 offre configurazioni a 6 o 7 posti con un focus sul comfort. Il pavimento piatto e i Relaxation Seat reclinabili (disponibili anche in seconda fila) garantiscono un’esperienza di viaggio premium. La console centrale Universal Island 2.0 è scorrevole e offre uno spazio di archiviazione fino a 12,6 litri.

L’impegno per la sostenibilità si riflette nella scelta dei materiali, che includono tessuti in PET riciclato, pelle trattata ecologicamente e vernici bio. Il tetto panoramico amplifica la sensazione di luminosità, mentre il display panoramico curvo da 12 pollici e la dashboard sospesa completano l’atmosfera futuristica dell’abitacolo.

Con i sedili della terza fila ripiegati, il bagagliaio offre una capacità di carico di 1.323 litri, mentre il frunk aggiunge fino a 88 litri di spazio nella versione RWD.

Sicurezza e tecnologie ADAS avanzate

IONIQ 9 è dotato di una suite completa di sistemi di sicurezza avanzati (ADAS), tra cui:

Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA): Prevenzione delle collisioni frontali.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA): Monitoraggio e intervento in caso di pericolo nell’angolo cieco.

Safe Exit Assist (SEA): Prevenzione di aperture delle portiere in situazioni di rischio.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA): Assistenza durante le manovre in retromarcia.

La struttura rinforzata del veicolo garantisce la massima sicurezza in caso di collisione, proteggendo la batteria e distribuendo efficacemente l’energia dell’impatto. Dieci airbag di serie migliorano ulteriormente la protezione per tutti i passeggeri.

Innovazioni Tecnologiche e Connettività

IONIQ 9 integra il sistema Bluelink® Connected Car Services, che offre funzionalità come aggiornamenti over-the-air (OTA), navigazione avanzata e un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Le porte USB-C ad alta potenza (100W) sono disponibili per tutti i passeggeri, mentre il sistema di infotainment include un doppio schermo curvo e un impianto audio premium BOSE opzionale.

Tra le altre innovazioni, il sistema di pianificazione dei percorsi EV ottimizza i viaggi in base all’autonomia residua e ai punti di ricarica disponibili, mentre la climatizzazione indipendente per la parte posteriore migliora il comfort dei passeggeri.

IONIQ 9 rappresenta un punto di riferimento per il futuro dei SUV elettrici, combinando design, prestazioni e tecnologie all’avanguardia. Il modello sarà disponibile dal 2025 in Corea e Stati Uniti, con una successiva introduzione in Europa.