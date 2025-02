Hyundai Motor Group apre le candidature per il programma ZERO1NE Accelerator 2025

Hyundai Motor Group continua a puntare sull’innovazione con la nuova open call del programma ZERO1NE Accelerator, dedicato a startup all’avanguardia nei settori Mobilità, Sostenibilità e Logistica.

Per la prima metà del 2025, il colosso automobilistico sudcoreano apre le candidature per sei progetti globali sviluppati dai suoi team interni, offrendo alle aziende emergenti la possibilità di collaborare direttamente con il Gruppo su soluzioni tecnologiche avanzate.

Come partecipare alla selezione

Le startup interessate possono candidarsi esclusivamente per uno dei sei progetti disponibili, in base alla loro area di competenza. La selezione sarà condotta direttamente dai team tecnologici di Hyundai Motor Group, garantendo un processo mirato e incentrato sull’innovazione.

Periodo di candidatura: dal 17 febbraio al 9 marzo 2025. Solo le aziende registrate potranno inviare la loro proposta attraverso il sito ufficiale del programma.

I risultati saranno annunciati nel mese di aprile, con le startup selezionate che riceveranno un budget dedicato allo sviluppo del progetto, oltre alla possibilità di essere valutate per investimenti in equity da parte del Gruppo.

Un trampolino di lancio per le startup

Dal suo lancio nel 2018, il programma ZERO1NE Accelerator ha già favorito la collaborazione tra 195 startup e 170 team aziendali appartenenti a 11 affiliate di Hyundai Motor Group. Molte delle startup coinvolte hanno ottenuto investimenti diretti grazie al valore delle loro soluzioni tecnologiche.

Lo scorso anno, diverse aziende innovative sono state selezionate e attualmente stanno sviluppando progetti in collaborazione con Hyundai Motor Group nei tre settori chiave del programma.

Un’opportunità strategica per il futuro della mobilità

ZERO1NE Accelerator rappresenta un’occasione unica per le startup che vogliono accelerare il loro percorso di crescita e diventare protagoniste nel futuro della mobilità sostenibile e intelligente. Con un forte impegno nel sostenere soluzioni innovative, Hyundai Motor Group conferma la sua volontà di creare un ecosistema di open innovation in grado di rivoluzionare il settore automotive e non solo.