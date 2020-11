Il Covid-19 non ferma la crescita di Peugeot in Italia

Il 2020 è un anno dei più difficile per molti settori, ma in un contesto come quello della mobilità è oltremodo complesso. In un momento in cui il Cliente cerca la mobilità individuale, vi è una sensazione di incertezza per ciò che riguarda gli incentivi varati dal Governo per svecchiare il parco circolante del nostro Paese. La previsione di chiusura a seguito delle molteplici incertezze sugli incentivi è del -25%.

Rifinanziamento, rimodulazione delle fasce e precoce esaurimento dei fondi non aiutano il Cliente a pianificare una spesa importante come quella dell’automobile. PEUGEOT ha quindi deciso di giocare di anticipo e da Luglio, prima dell’entrata in vigore degli incentivi statali che allargano gli aiuti alle motorizzazioni termiche, vara il programma Ecobonus PEUGEOT (esteso anche al mondo dei veicoli commerciali), per garantire a tutti i Clienti, su tutta la gamma e senza obbligo di rottamazione, la possibilità di guidare una nuova auto del Leone dotata delle più recenti tecnologie in fatto di sicurezza e rispetto ambientale.

Per potenziare il rilancio nel settore dei veicoli commerciali, viene proposto un anche leasing del 2,99%. A questo si aggiunge anche il lancio di Nuovo e-Expert già ordinabile in Italia e di e-Boxer che è stato svelato in agosto.

Grazie anche alla commercializzazione di nuovi modelli come Nuova 208 e Nuovo 2008 (eletti rispettivamente Auto dell’Anno 2020 e Auto Europa 2021) e delle nuove versioni elettrificate, PEUGEOT consolida la presenza nel mercato italiano e raggiunge, in questi primi 10 mesi, la quota più alta degli ultimi 18 anni, il 6%. A guidare le vendite Nuova 208 che ha già convinto oltre 23 mila Clienti italiani in questi primi 10 mesi dell’anno, seguita a ruota da Nuovo 2008 con 20.000 vendite. Ma sono anche altri i modelli che stanno permettendo alla Casa di consuntivare questi risultati: esempi tangibili sono l’amatissimo 3008 e l’ammiraglia 508, disponibili anche con le nuove motorizzazioni plug-in hybrid. Entrambe rispettivamente sul podio dei propri segmenti.

Grande successo dell’offerta dalla gamma elettrificata e plug-in hybrid di Peugeot, soprattutto grazie alla Nuova e-208, che ha portato il Marchio ad una quota di mercato LEV (auto 100% elettriche e plug-in hybrid) dell’8,2%. Strategia risultata molto efficace grazie anche alla versione 100% elettrica del Nuovo 2008, disponibile nelle concessionarie da giugno, con una quota del 14% nel segmento di appartenenza.

È importante, inoltre, sottolineare i risultati delle plug-in hybrid (Nuova 508 e Nuovo 3008), entrambe sopra il 10% nei loro segmenti.

PEUGEOT offre oggi una gamma con sette versioni elettrificate (100% elettriche o plug-in hybrid) che abbraccia i segmenti più richiesti dal mercato ed anche il mondo dei veicoli commerciali, declinando alla perfezione il concetto di Power of Choice: un’offerta che permette quindi di scegliere la motorizzazione ideale per i propri spostamenti senza dover scendere a compromessi di alcun tipo.

Nel 2020 un’altra colonna portante per i risultati della Casa è stata la 308, la cui gamma è stata recentemente ottimizzata per rimanere al passo della concorrenza ed allinearsi ai nuovi modelli recentemente entrati a listino. Tra le novità principali troviamo il PEUGEOT i-Cockpit® 100% digitale e un pacchetto ADAS al vertice del segmento. Il tutto, mantenendo stile e qualità elevata tipici di PEUGEOT.

Con l’arrivo delle novità di inizio anno, la Casa del Leone ha spinto fortemente l’acceleratore verso nuove soluzioni alternative all’acquisto dell’auto, come il noleggio Free2Move Lease che nella gamma LEV PEUGEOT è già scelto dal 28% dei Clienti italiani. Considerando poi anche il finanziamento i-Move e la gamma modelli nella sua interezza, 1 cliente su 2 sceglie soluzioni alternative al classico acquisto dell’auto.