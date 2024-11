Il Gran Premio d’Italia a Monza fino al 2031

L’Autodromo Nazionale di Monza, simbolo della storia dell’automobilismo, continuerà a essere il palcoscenico del Gran Premio d’Italia di Formula 1 fino al 2031.

Questo risultato è frutto di un accordo siglato tra l’Automobile Club d’Italia (ACI) e Formula 1, dopo un complesso negoziato che ha coinvolto istituzioni nazionali e locali.

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo orgogliosi di aver garantito altre sei edizioni del Gran Premio d’Italia a Monza. Questo accordo premia l’impegno e la professionalità dell’ACI, oltre al supporto fondamentale di Governo, Regione Lombardia e delle Istituzioni locali. Il nostro obiettivo è mantenere Monza ai vertici del motorsport internazionale.”

Monza: un circuito tra storia e innovazione

Realizzato nel 1922, l’Autodromo Nazionale Monza è il secondo circuito più antico al mondo ancora in funzione, dopo Indianapolis. Nessun altro tracciato può vantare una presenza così costante nel calendario del Campionato del Mondo di Formula 1, istituito nel 1950.

Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Sticchi Damiani, la storia da sola non basta più. Negli ultimi anni, Monza è stato oggetto di significativi interventi di modernizzazione per garantire sicurezza e ospitalità di livello mondiale, indispensabili per rimanere all’altezza degli standard richiesti dalla Formula 1.

2024: un anno di trasformazioni

Nel corso del 2024, l’Autodromo ha subito un ampio restyling che ha riguardato:

Rifacimento del tracciato: Interventi su tutta la superficie per migliorare aderenza e sicurezza.

Ampliamento dei sottopassi: Tre sottopassi esistenti sono stati rinnovati e uno completamente nuovo è stato realizzato per separare la mobilità pedonale da quella veicolare, migliorando la viabilità.

Questi lavori hanno rappresentato solo la prima fase di un piano più ampio, destinato a proseguire nel 2025 con ulteriori miglioramenti.ì

Le sfide future: ospitalità e innovazione

L’accordo con Formula 1 impegna Monza a evolversi per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto ed esigente.

Obiettivi per il 2025:

Ampliamento del Paddock Club: Un’area chiave per accogliere team, sponsor e ospiti di prestigio in spazi moderni e funzionali.

Nuovo Media Center: Spostamento e ristrutturazione della sala stampa per offrire ai giornalisti condizioni di lavoro ottimali.

Miglioramento dei servizi: Potenziamento delle strutture ricettive e delle aree dedicate agli spettatori, per garantire un’esperienza all’altezza dei migliori circuiti mondiali.

Un successo condiviso

Il rinnovo dell’accordo con Formula 1 non sarebbe stato possibile senza il supporto delle istituzioni. Il contributo del Governo italiano, della Regione Lombardia e degli enti locali ha permesso di finanziare le opere infrastrutturali necessarie per mantenere Monza all’avanguardia.

Anche Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1, ha giocato un ruolo determinante, riconoscendo il valore di Monza come icona del motorsport e punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.

Monza: tradizione e futuro

L’accordo rappresenta non solo un riconoscimento per la storia centenaria di Monza, ma anche un’opportunità per proiettare il circuito nel futuro. Con una media di oltre 300.000 spettatori nelle ultime edizioni, il Gran Premio d’Italia si conferma uno degli eventi più seguiti e amati del calendario.

Grazie a questa estensione, Monza continuerà a essere il cuore pulsante della Formula 1 in Italia, garantendo visibilità internazionale e un importante impatto economico per l’intero territorio.

un trionfo per l’automobilismo italiano

L’Autodromo Nazionale Monza è molto più di un circuito: è un simbolo di eccellenza e passione che rappresenta l’Italia nel mondo. Grazie all’accordo con Formula 1, Monza non solo preserva il suo glorioso passato, ma si prepara ad affrontare le sfide del futuro, continuando a emozionare generazioni di tifosi e a scrivere pagine indimenticabili nella storia del motorsport.

Angelo Sticchi Damiani:“Monza è il nostro orgoglio, ma siamo consapevoli che per restare al top dobbiamo innovare costantemente. Con il supporto delle istituzioni e l’impegno di ACI, siamo pronti a vincere anche questa sfida.”