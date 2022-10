Il noleggio a lungo termine resiste alla crisi e guarda ai privati

Il noleggio a lungo termine continua a crescere e attrae i privati

Lunghe attese, difficoltà a reperire materie prime e crisi dei microchip rappresentano ancora un grande ostacolo per la ripresa del settore automobilistico che rispetto al 2021 ha registrato già un -18% per le immatricolazioni totali e un -22% per quelle dei privati. In questo scenario, il noleggio a lungo termine continua a crescere, attraendo anche i clienti privati. La crescita delle immatricolazioni registrata fino a oggi è dell’1% sul 2021 e la flotta è cresciuta del 6% rispetto alla chiusura di dicembre.

Il buon risultato del noleggio a lungo termine è confermato anche dal recente report di Dataforce relativo al primo semestre 2022: il NLT Passenger Cars ha immatricolato 141.895 vetture al netto del rent to rent già visibile, crescendo di circa 4 punti in più rispetto al 2021. Il noleggio a lungo termine privati è un prodotto proposto sia in forma diretta, dai costruttori automobilistici, sia dalle società di noleggio indipendenti. Una formula che va valutata e calibrata in base alle singole esigenze. Sicurezza, flessibilità e accessibilità rappresentano, dunque, alcuni dei vantaggi di questo tipo di formula. Optando per tale soluzione, il privato può selezionare l’offerta più adatta alle proprie esigenze e più vantaggiosa economicamente, con un canone mensile fisso che prevede diversi servizi accessori non inclusi e a carico del cliente in caso di acquisto dell’auto.

ALD Automotive Italia: tra i servizi all’avanguardia anche ALD 2Life, il nuovo servizio di noleggio di auto usate

Tra le maggiori società di noleggio a lungo termine, ALD Automotive Italia, che fa della consulenza e della personalizzazione delle offerte il suo leitmotiv, offre numerosi servizi all’avanguardia, affiancando i privati nella scelta della soluzione migliore. L’azienda studia continuamente nuove soluzioni come ALD 2Life, il nuovo servizio di noleggio di auto usate che racchiude in sé tutti i vantaggi e i servizi all inclusive del noleggio a lungo termine di auto nuove, ma con un risparmio che può raggiungere anche il 20%.

Un alto standard di servizi, controllo dei costi, applicati ad auto usate controllate e garantite, rappresentano le caratteristiche del prodotto ALD 2Life, che con oltre 5.000 ordini sottoscritti durante il 2022 e una flotta circolante di circa 10.000 veicoli, ha raggiunto in questo periodo l’apice del successo.

Con ALD2 Life, il cliente ha auto controllate e ricondizionate, tutti i servizi inclusi e in più può scegliere l’opzione con anticipo zero: il vantaggio è soprattutto economico, ma permette di ridurre notevolmente anche i tempi di consegna delle vetture. ALD 2Life non è, quindi, solo un prodotto nato per rispondere a una fase emergenziale, ma una soluzione valida sempre, soprattutto in momenti di incertezza come quello che stiamo vivendo.

ALD 2Life è pensato proprio per garantire uno standard di servizi elevato a prezzi competitivi. Dare una seconda vita alle vetture rientra tra i maggiori obiettivi del Gruppo, che fa dell’ascolto dei suoi clienti e dell’analisi di mercato il suo punto di forza, riuscendo a garantire offerte accessibili e sartoriali, create ad hoc per tutte le esigenze.