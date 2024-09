Il team giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli vince il trofeo Under 25 della America's Cup

Il team under 25 di Luna Rossa Prada Pirelli si è confermato il migliore nel circuito dell’America’s Cup dedicato ai talenti giovanili, vincendo il trofeo Youth.

L'equipaggio, composto da Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Falcone, ha dominato i gironi eliminatori di flotta e si è imposto anche nella finale a match race, mantenendo il comando della regata dall'inizio alla fine, nonostante le condizioni meteorologiche impegnative.

Le regate si sono svolte in condizioni difficili, con onde di quasi un metro e venti di 16-20 nodi da sud. Gli AC40 hanno affrontato un percorso di 6 lati, rispetto ai 4 delle regate di flotta precedenti, in un campo di regata molto vicino alla costa, offrendo agli spettatori un'opportunità unica di assistere da vicino a questa importante finale.

«Siamo contentissimi», ha dichiarato Marco Gradoni dopo aver tagliato il traguardo, accolto con entusiasmo dal resto dell’equipaggio e dallo Skipper e Team Director Max Sirena. «Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e ci siamo preparati anche per il match race. Ringrazio l’equipaggio per il lavoro straordinario e tutto il team di Luna Rossa Prada Pirelli, compreso quello femminile, che ci ha aiutato a raggiungere questo traguardo». Anche Gianluigi Ugolini ha condiviso la sua emozione: «È stata una regata molto dura, eravamo concentrati a non commettere errori e a evitare penalità. Siamo felicissimi di essere qui».

Anche Patrizio Bertelli, Presidente di Luna Rossa Prada Pirelli, si è congratulato con il team: «Regata perfetta e conduzione impeccabile. Bravi ragazzi, complimenti a tutti. Questa vittoria dimostra che il programma New Generation, che abbiamo lanciato all’inizio della scorsa campagna di Coppa America, ha dato i suoi frutti. Guardiamo avanti con fiducia».