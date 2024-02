Inaugurato il nuovo Honda True Adventure Offroad Academy a Carpenedo

L'universo offroad di Honda accoglie un nuovo capitolo entusiasmante con l'inaugurazione della sua grandiosa nuova sede a Carpaneto Piacentino.

Oggi sabato 24 febbraio la Honda True Adventure Offroad Academy apre le porte del suo innovativo offroad center, promettendo un'esperienza senza precedenti per gli appassionati del settore.

Nata dall'ispirazione di Marcello Romano, la True Adventure Offroad Academy ha iniziato il suo viaggio nel 2016, cavalcando l'onda dell'eccitazione generata dalla presentazione della CRF1000L Africa Twin all'Eicma 2015. La visione era chiara: offrire agli appassionati le competenze per esplorare le potenzialità della loro moto in fuoristrada.

Con una crescita costante e un successo che si rinnova anno dopo anno, l'accademia ha ampliato la sua offerta formativa includendo una vasta gamma di modelli Honda, dalla versatile X-ADV alle dinamiche CRF450XR. L'introduzione della CRF1100L Africa Twin ha arricchito ulteriormente il programma con escursioni e tour avventurosi.

Il 2022 ha segnato un'altra pietra miliare con l'avvio della vendita delle motocross e enduro Honda CRF, distribuite da RedMoto, ampliando l'offerta dell'accademia a un supporto completo per le monocilindriche Honda.

La nuova sede di Carpaneto Piacentino è il risultato di una visione ambiziosa, con la necessità di più spazio per accogliere la crescente flotta di moto, l'officina, la sala teorica e l'area vendita. Occupando un'area di 3.000 mq dedicata interamente al fuoristrada Honda, il centro si distingue anche per l'offerta di abbigliamento Alpinestars e accessori Acerbis, con il supporto di Dunlop per le gomme.

Il team della True Adventure Offroad Academy, composto da esperti istruttori, tecnici e staff commerciale e amministrativo, si è già messo alla prova con un evento esclusivo per la stampa, presentando la nuova CRF1100L Africa Twin ES 2024.

Questo weekend segna un momento significativo, invitando il pubblico a scoprire da vicino le novità, prenotare corsi e tour o semplicemente immergersi nell'atmosfera avvincente dell'imminente stagione offroad 2024 targata Honda.

La nuova dimora dell'avventura offroad di Honda si trova in via Alessandro Volta 37, all'incrocio tra SP6 e SP10, a Carpaneto Piacentino. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.trueadventureoffroadacademy.com. Unisciti alla celebrazione di questo nuovo inizio e lasciati ispirare dalla passione per l'offroad che solo Honda sa offrire.