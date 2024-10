JAECOO 7 arriva in Italia: il SUV urbano di Chery con design elegante e tecnologia all'avanguardia JAECOO 7 debutta in Italia:

Presentato al Salone di Shanghai nel 2023, JAECOO 7, il nuovo SUV urbano firmato Chery, fa il suo ingresso nel mercato italiano con un’offerta completa in termini di design, tecnologia e performance.

Dopo aver guadagnato consensi nei mercati internazionali, questo modello punta a conquistare anche gli automobilisti italiani, grazie a uno stile robusto, interni raffinati e un potente motore turbo.

Design: potenza ed eleganza

Il design del JAECOO 7 richiama le linee dei fuoristrada classici, fondendo robustezza ed eleganza in un’estetica accattivante e moderna. Il nome stesso del modello, nato dalla fusione di “Jäger” (cacciatore in tedesco) e “cool”, rispecchia il carattere deciso e distintivo di questo SUV. Il frontale imponente è dominato da una griglia esagonale con linee verticali, arricchita dal logo oversize posizionato sul cofano, per un look che esprime personalità e grinta.

La carrozzeria presenta linee decise e pulite, con una silhouette massiccia e un tetto spiovente che dona dinamicità. Al posteriore, la firma luminosa a tutta larghezza, con fari a LED ad alta visibilità, contribuisce a un effetto scenico raffinato e moderno. Altri dettagli come le maniglie a filo estraibili elettronicamente e i cerchi in lega da 19 pollici sottolineano la cura nei particolari e la qualità costruttiva.

Interni: comfort e tecnologia avanzata

Gli interni del JAECOO 7 offrono un ambiente spazioso e confortevole, studiato per garantire il massimo piacere di guida. La plancia è dominata da un display da 14 pollici che permette di accedere a tutte le funzioni principali del veicolo, incluso un sistema di infotainment all’avanguardia e il selettore del cambio ispirato al mondo aeronautico.

Un tetto panoramico da 1,1 metri quadrati permette una vista totale sull’esterno, mentre una sofisticata illuminazione interna a 64 colori crea un’atmosfera accogliente e moderna anche di notte. I sedili anteriori, regolabili in diverse posizioni e dotati di riscaldamento e ventilazione, sono studiati per offrire supporto e comfort in qualsiasi condizione. Completa l’esperienza un sistema audio premium con otto altoparlanti firmati Sony, per un suono avvolgente e di alta qualità.

Motorizzazione turbo e AWD intelligente

JAECOO 7 si presenta sul mercato con una motorizzazione potente e versatile. Equipaggiato con un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1,6 litri, questo SUV sviluppa 145 CV e offre prestazioni elevate sia in città che fuori strada, grazie alla trazione integrale intelligente AWD. Il motore, parte della famiglia ACTECO di Chery, adotta tecnologie come la combustione intelligente ad alta efficienza e la fasatura variabile delle valvole, per un’efficienza del 98%.

Il cambio a doppia frizione DCT garantisce passaggi di marcia rapidi e fluidi, migliorando sia le prestazioni che il controllo dei consumi. La trazione AWD distribuisce la coppia tra gli assi in base alle condizioni della strada, con una risposta ultra-rapida grazie ai sensori delle ruote, per affrontare in sicurezza sabbia, fango, neve e sterrati.

ADAS e sicurezza

In linea con i più elevati standard di sicurezza, il JAECOO 7 è costruito con l’80% della struttura in acciai altoresistenziali e dotato di una suite completa di sistemi ADAS di ultima generazione. Tra i dispositivi offerti ci sono l’Automatic Emergency Braking, il Front Collision Warning, il Lane Departure Warning e il Blind Spot Detection. Grazie a questi strumenti e al sistema di telecamere e radar, il SUV garantisce un’esperienza di guida autonoma di Livello 2, che si traduce in maggiore comfort e sicurezza per il conducente e i passeggeri.

Prezzi e versioni

JAECOO 7 è disponibile con prezzi a partire da 33.900 euro per la versione Premium 2WD, mentre la variante top di gamma Exclusive 4WD è proposta a 37.900 euro. Il SUV può essere acquistato tramite un’offerta finanziaria dedicata, pensata per agevolare l’accesso a un veicolo che offre tanto in termini di stile, comfort e innovazione tecnologica.