Jean-Antoine Bergue è il nuovo Direttore finanziario di Alpine

Jean-Antoine Bergue è stato nominato Direttore finanziario di Alpine, il marchio sportivo del Gruppo Renault, succedendo così a Duncan Minto, che assume il ruolo di Direttore finanziario del Gruppo Renault.

La nomina rafforza ulteriormente il Comitato di Direzione di Alpine, all’interno del quale Bergue riporterà direttamente al CEO Philippe Krief, che ricopre anche il ruolo di Chief Technology Officer del Gruppo Renault, e dal punto di vista funzionale a Duncan Minto.

Jean-Antoine Bergue vanta una carriera lunga ben 35 anni all’interno di Renault Group, dove ha maturato una profonda esperienza nel campo finanziario e manageriale. Prima di questo nuovo incarico, Bergue è stato direttore finanziario di "The Future Is NEUTRAL", la recente iniziativa del Gruppo Renault orientata allo sviluppo di un'economia circolare completa e sostenibile nell'industria automobilistica.

"Diamo il benvenuto a Jean-Antoine Bergue in Alpine e nel Comitato Direttivo", ha dichiarato Philippe Krief. "Grazie alla sua comprovata esperienza maturata all’interno del Gruppo Renault, siamo certi che Jean-Antoine apporterà un contributo fondamentale alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi strategici di Alpine, contribuendo significativamente alla performance complessiva del Gruppo guidato da Luca de Meo".

La carriera di Bergue nel Gruppo Renault è iniziata nel 1990, subito dopo essersi laureato presso due prestigiosi istituti francesi: l’EDHEC (École des Hautes Études Commerciales) e l’Università Sorbona di Parigi. Nel corso della sua lunga esperienza professionale ha assunto ruoli di crescente responsabilità nelle funzioni finanziarie del Gruppo Renault, tra cui l'incarico di Direttore finanziario di Renault-Nissan in Portogallo nel 2003.

Nel 2013, Jean-Antoine Bergue è stato promosso Vicepresidente Performance e Controllo commerciale all’interno di Renault, dimostrando ancora una volta le sue qualità nella gestione economico-finanziaria e strategica dell'azienda. Nel 2018 è stato nominato Direttore finanziario di Renault Retail Group, confermandosi come una delle figure chiave nella struttura finanziaria del Gruppo.

Il passaggio a The Future Is NEUTRAL, avvenuto nel 2024, ha visto Bergue impegnato nello sviluppo di nuove strategie finanziarie per l'economia circolare applicata all’automotive, un tema sempre più rilevante nel settore dell'automobile. Il suo ingresso in Alpine rappresenta ora un ulteriore passo avanti nella sua brillante carriera, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il marchio sportivo del Gruppo Renault sul mercato internazionale.

La nomina di Jean-Antoine Bergue è significativa in un momento in cui Alpine sta vivendo una fase di grande espansione e innovazione, sotto la guida strategica del CEO Philippe Krief e con il supporto del Gruppo Renault. L'esperienza e le competenze di Bergue saranno dunque fondamentali per affrontare le sfide future del brand, soprattutto nell’ambito della sostenibilità economica e ambientale, pilastri chiave della strategia complessiva di Alpine e Renault Group.