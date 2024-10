Jeep Avenger domina il mercato B-SUV in Italia nei primi nove mesi del 2024

Secondo i dati di mercato elaborati da Dataforce, il Jeep Avenger ha consolidato la sua leadership nel segmento B-SUV in Italia nei primi nove mesi del 2024,

emergendo come il SUV più venduto in assoluto, grazie a una gamma completa e alla versatilità che contraddistingue il modello. Questo successo non riguarda solo la versione elettrica, ma tutte le motorizzazioni disponibili, a testimonianza di come Jeep sia riuscita a interpretare le esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta alla sostenibilità.

Jeep Avenger ha rappresentato un'importante scommessa per il brand, e la risposta del mercato italiano è stata eccezionale. A partire dal lancio, il modello ha raccolto ben diciassette premi dalla stampa internazionale, che ha sottolineato l'innovazione, lo stile e la funzionalità di questo SUV compatto. Il design distintivo e la capacità di combinare prestazioni brillanti su strada e fuoristrada lo hanno reso uno dei veicoli più apprezzati nel suo segmento.

L'offerta di motorizzazioni è uno dei fattori chiave del successo di Avenger, riflettendo il principio di "Freedom of Choice" su cui Jeep ha puntato per attrarre un'ampia fetta di mercato. Le tre opzioni principali – 100% elettrico, benzina e la versione e-Hybrid – consentono al cliente di scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze.

Jeep Avenger completamente elettrico, primo nel suo genere per il brand, si distingue per le emissioni zero combinate a prestazioni dinamiche e una guida silenziosa e confortevole. La versione con motore a benzina da 1.2 litri e 100 CV, con cambio manuale, è perfetta per chi cerca efficienza nei consumi e una guida agile. La variante e-Hybrid, con motore a 48 Volt e cambio automatico, garantisce un equilibrio tra performance e riduzione delle emissioni, con dotazioni che elevano l’esperienza di guida.

Entro la fine del 2024 è attesa l'introduzione della versione 4xe a trazione integrale, che porterà la massima libertà di scelta anche su terreni più impegnativi, ulteriore prova della versatilità della gamma Avenger.

Parallelamente, Jeep Renegade continua a confermarsi leader tra i B-SUV ibridi plug-in grazie alla tecnologia 4xe, che unisce divertimento di guida, performance e un minore impatto ambientale. La tecnologia ibrida plug-in di Jeep, presente anche nei modelli Compass, Wrangler e Grand Cherokee, permette una guida sostenibile senza sacrificare le prestazioni, caratteristica particolarmente apprezzata dagli amanti del fuoristrada.

Sul fronte del mercato, l'efficacia della strategia Jeep si riflette anche nei risultati complessivi ottenuti dal brand in Italia. Nel periodo gennaio-settembre 2024, Jeep ha consolidato la sua ottava posizione nel mercato automobilistico italiano, con una quota che sfiora il 4,5%. Questi risultati sono un segnale evidente della crescente fiducia dei consumatori nei confronti del brand, che continua a evolversi senza tradire la tradizione e la robustezza tipica dei SUV Jeep.

L'attenzione all'innovazione, alle tecnologie sostenibili e al design senza compromessi ha permesso a Jeep di rimanere competitiva, attirando una clientela che cerca non solo un veicolo funzionale, ma anche uno stile di vita libero e avventuroso, perfettamente incarnato nei suoi modelli di punta come Avenger e Renegade.