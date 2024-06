Jeep Avenger domina il mercato B-SUV e nuovi incentivi

Maggio è stato un mese memorabile per Jeep®, che ha raggiunto il sesto posto assoluto nel ranking italiano, secondo l’elaborazione di Dataforce.

Il brand ha ottenuto importanti primati, tra cui la Jeep® Avenger che continua a essere la più venduta nel segmento B-SUV, sia nel mese di maggio che nei primi cinque mesi del 2024.

Disegnata presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, la Jeep Avenger incarna il DNA del marchio in un SUV compatto di 4,08 metri. Disponibile in versione completamente elettrica, la Avenger è leader tra i B-SUV BEV. La gamma comprende anche un efficiente motore a benzina da 100 CV con cambio manuale e la nuova variante e-Hybrid con cambio automatico.

Anche la Jeep Renegade 4xe si conferma leader tra i B-SUV ibridi plug-in, mantenendo il primato nel suo segmento.

Incentivi statali

Grazie ai nuovi incentivi statali, scegliere Jeep® è ancora più conveniente. La Jeep Avenger può beneficiare di incentivi sino a 3.000 euro per le versioni ibride e-Hybrid e a benzina, e sino a 11.000 euro per la versione 100% elettrica, che aumentano a 13.750 euro con un ISEE inferiore a 30.000 euro. È possibile acquistare la Jeep Avenger a partire da 149 euro al mese, con zero anticipo e wallbox inclusa per la versione elettrica.

Le versioni 4xe Plug-In Hybrid dei SUV Made in Italy, come Renegade e Compass, beneficiano di incentivi sino a 10.000 euro in caso di rottamazione, e di 3.000 euro sulle versioni e-Hybrid. Grazie agli incentivi e agli sconti del marchio, una Jeep Compass 4xe può essere acquistata a partire da 29.900 euro, con la wallbox inclusa.

Tecnologia e sostenibilità

La Jeep Avenger, con il suo motore elettrico da 400 volt, offre un'autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città. La capacità di ricarica rapida consente di percorrere 30 km con soli tre minuti di ricarica. La versione a benzina da 1,2 litri offre una potenza di 100 CV e una coppia di 205 Nm, mentre la nuova e-Hybrid combina un motore a combustione da 1,2 litri, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, riducendo le emissioni di CO2 del 15%.

Entro la fine dell’anno, saranno aperti gli ordini per la Jeep Avenger 4xe, che promette nuove frontiere in termini di performance e sostenibilità.

Jeep Renegade 4xe e Compass

Il dominio di Jeep nel segmento B-SUV è rafforzato dalla Renegade 4xe, sempre leader tra gli ibridi plug-in. La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid equipaggia anche Compass, Wrangler e Grand Cherokee, offrendo performance superiori e divertimento di guida, insieme a zero emissioni di CO2 in modalità full-electric per un’autonomia urbana di circa 50 km.

Questi modelli sono ideali per la guida quotidiana in città, combinando efficienza energetica e la proverbiale capability off-road di Jeep. La gamma di motorizzazioni efficienti, tra cui quelle 100% elettriche, ibride plug-in 4xe e ibride e-Hybrid, tutte omologate Euro 6D Final, garantisce un equilibrio perfetto tra piacere di guida e sostenibilità ambientale.