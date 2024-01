Jeep Avenger si aggiudica il titolo di "Small Electric Car of the Year” 2024

Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico, è stata nominata “Small Electric Car of the Year” ai Company Car and Van Awards 2024 insieme a “Best Urban EV” del 2023 da AutoEV.

Selezionato da alcuni dei giornalisti automobilistici più informati ed esperti dei due titoli, l’Avenger è stato elogiato per la sua idoneità alla guida urbana, lo stile moderno e la dinamica su strada.Questi due titoli arricchiscono il palmares di Avenger, che annovera i quattordici premi conquistati nel 2023.

Andrew Walker, redattore di Company Car and Van, ha dichiarato: “La Jeep Avenger aggiunge brillantezza al settore delle piccole auto elettriche e si aggiudica il premio Small Electric Car of the Year. Il suo aspetto accattivante lo fa spiccare sul segmento, mentre gli interni sono ordinati, razionali e vantano grande capacità di storage. È dotato della più recente batteria Stellantis da 54 kWh, che garantisce un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP. E il comportamento su strada è davvero divertente”

Bryan McMorran, direttore editoriale di AutoEV, ha dichiarato: “L’Avenger ha le dimensioni ideali per un utilizzo urbano, e le caratteristiche da SUV Jeep in proporzioni compatte. Avenger dimostra come un produttore storico come Jeep può abbracciare il futuro dell’elettrificazione pur rimanendo fedele alla propria significativa eredità”.