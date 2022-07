Jeep e Alfa Romeo protagoniste agli “International Motor Days – Beach Edition”

Si è conclusa domenica la settima edizione estiva degli “International Motor Days”, l’evento che ha animato Civitanova Marche con tantissime attività tra spiaggia, acqua e lungomare:

ogni giorno spettacoli di motocross freestyle, freestyle BMX, moto d’acqua e flyboard. All’interno del village numerose attività si sono succedute nell’arco delle tre giornate: stand up paddle, yoga escursioni off road con MTB elettriche, kitesurf, crossfit, padel, pedalò e hip hop, tutte guidate da istruttori e professionisti.

I SUV Jeep 4xe in prova all’International Motor Days sono i leader in Italia nel comparto LEV

Tra le attività che hanno destato maggior entusiasmo nel pubblico, l’adrenalinico Truck Jeep ® , il mezzo ideale per testare le impareggiabili qualità “acrobatiche” dei SUV Jeep. Grazie agli istruttori Jeep è stato possibile vivere, con centinaia di test per ogni singolo modello presente, le emozioni della guida off road cimentandosi in prove come il twist e affrontare il ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°, apprezzando così la proverbiale capability che contraddistingue il brand da oltre 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe. La sigla 4xe è diventata un sub-brand che definisce il nuovo 4x4 secondo Jeep: stesse prestazioni e maggiore sostenibilità, efficienza esemplare e ancora più sicurezza e divertimento di guida. Non a caso, i SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid sono leader in Italia tra tutte le vetture LEV, le ricaricabili a basse emissioni: il primato conquistato nel full year 2021 è stato confermato nel primo semestre del 2022. Nel dettaglio, Jeep Compass 4xe è il modello più venduto tra i LEV di ogni marchio e segmento nel primo segmento; Jeep Renegade 4xe è primo nel segmento B-SUV tra tutti i modelli Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, e secondo in assoluto dietro Compass, mentre Wrangler 4xe è terzo dall’inizio dell’anno nel suo segmento D-SUV.

Centinaia di test drive a bordo di Alfa Romeo Tonale Hybrid

Oltre agli spettacoli acrobatici e alle manifestazioni sportive, il pubblico ha potuto ammirare da vicino il SUV ibrido che segna la metamorfosi del marchio Alfa Romeo, e provarne le qualità stradali con alcune centinaia di test drive. Su Tonale debutta il motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) ed è in grado di fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Anche le prestazioni sono di rilievo: nello lo 0 - 100 km/h il cronometro si ferma dopo 8,8 secondi e la velocità massima è di 210 km/h. Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico “P2” 48 volt.

Piacere di guida e design seducente che cattura gli sguardi

L’entusiasmo riscontrato durante gli “International Motor Days” è coerente con il successo raccolto ogni qual volta Tonale si è mostrato al pubblico: nel primo fine settimana di “porte aperte”, ad esempio, si sono registrati oltre 11.000 visitatori e più di 3.700 test drive. Grande apprezzamento anche oltre i confini: pochi giorni or sono, Tonale ha fatto il suo debutto nel Regno Unito prendendo parte alla celebre “Hillclimb” nell’ambito del Goodwood Festival of Speed, scaldando i cuori di tutti gli appassionati. Alfa Romeo Tonale propone un design attraente e proiettato al futuro, in cui si esaltano canoni stilistici tipicamente Alfa Romeo, interpretati in una chiave capace di superare l’attualità per diventare punti fermi nello sviluppo della gamma Alfa Romeo: i cerchi ruota a 5 fori, il cluster nel quadro strumenti “a cannocchiale”, il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide. Le sue dimensioni compatte – lunghezza 4.53 metri, larghezza 1.84 m e altezza 1.6 m – racchiudono così l’unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, appunto in una sintesi tra la storia gloriosa e l’anticipazione del futuro. Tonale è caratterizzata da stilemi entrati nella storia dell’automobilismo mondiale, come la “GT Line” che corre dal posteriore sino al proiettore anteriore rievocando le forme della Giulia GT e alternandosi con i volumi pieni ed eleganti, che richiamano vetture iconiche come l’8C Competizione. Sul frontale campeggiano l’inimitabile “Trilobo” e il distintivo “Scudetto” Alfa Romeo, che funge da punto di forza centrale, e la sensualità e il dinamismo della vettura si evincono anche dal lunotto posteriore avvolgente.