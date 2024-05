Jeep e Marathon Watch lanciano la collezione di orologi “Jeep x Marathon”

Jeep® e Marathon Watch hanno unito le forze per lanciare la nuova collezione di orologi "Jeep x Marathon",

una serie di quattro segnatempo che omaggiano la storica collaborazione e il servizio alle Forze Alleate iniziato nel 1941. Questa collezione non è solo un tributo alla storia ma anche una celebrazione del design funzionale che entrambi i marchi hanno abbracciato nei decenni.

La collezione trae ispirazione dai veicoli che hanno segnato la storia di Jeep, dalla Willys MB della Seconda Guerra Mondiale alla moderna Jeep Wrangler Rubicon. Gli orologi sono progettati per riflettere l'essenza di resilienza e funzionalità che Jeep e Marathon hanno dimostrato attraverso gli anni. Il design include il nuovo logo “Nouvel R” di Jeep e dettagli distintivi come i numeri in rodio invecchiato e la cassa in acciaio 316L parkerizzata, una finitura che riduce la riflettività e migliora la resistenza alla corrosione.

Mitchell Wein, presidente di Marathon Watch Company, ha espresso grande entusiasmo per questa partnership, sottolineando come la collezione renda omaggio allo spirito americano autentico e resiliente che entrambi i marchi rappresentano. Kim Adams House, responsabile delle licenze e del merchandising di Stellantis Nord America, ha evidenziato come gli orologi "Jeep x Marathon" non solo indichino l'ora ma raccontino anche la storia di una collaborazione unica basata su valori condivisi.

La collezione si compone di due serie principali: la Officer's Series e la Search and Rescue (SAR) Series. La prima aggiorna il classico design Marathon con influenze moderne da Jeep, mentre la SAR Series unisce elementi militari con la robustezza necessaria per le avventure più estreme, includendo dettagli come la lunetta unidirezionale e una resistenza all'acqua di 300 metri.

Ogni orologio è accompagnato da una confezione di latta in edizione limitata, enfatizzando ulteriormente il carattere collezionistico di questa collaborazione. Con questa mossa, Jeep e Marathon non solo consolidano il loro legame storico ma pongono le basi per una narrazione condivisa che continuerà a ispirare e a definire standard elevati nel design di prodotti funzionali e significativi.