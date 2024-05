Jeep Experience: un successo tra prestazioni Off-Road e accoglienza premium

I primi tre appuntamenti della "Jeep Experience" si sono conclusi con grande successo, attirando l’entusiasmo degli appassionati del marchio.

Gli eventi, organizzati in collaborazione con le concessionarie Jeep Autolocatelli, Autotorino e Autosile, hanno permesso ai partecipanti di immergersi nel mondo Jeep, unendo la passione per le auto con un’esperienza di accoglienza di alta classe.

La "Jeep Experience" si è svolta in un momento epocale di transizione energetica, in cui la rete dei concessionari italiani rappresenta un punto di riferimento fondamentale per orientarsi verso le migliori scelte automobilistiche. Durante questi eventi esclusivi, gli appassionati hanno avuto l’opportunità di provare in prima persona le straordinarie performance dei modelli Jeep Wrangler 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe, in contesti che hanno esaltato le caratteristiche tecniche e la robustezza di questi iconici veicoli.

Un Successo di Partecipazione e Performance

Gli eventi hanno offerto ai partecipanti la possibilità di testare le capacità off-road dei veicoli Jeep su percorsi appositamente studiati. Le guide si sono svolte in scenari naturalistici mozzafiato, permettendo agli ospiti di immergersi nella bellezza della natura mentre sperimentavano la potenza e la versatilità delle Jeep. Questo ha messo in evidenza non solo le capacità tecniche, ma anche l'attenzione del marchio verso un'esperienza di guida che combina avventura e rispetto per l'ambiente.

I prossimi appuntamenti sono già in programma, con eventi organizzati insieme a Central Car di Perugia l’8 giugno, con Bossoni a Brescia il 14 giugno, Maldarizzi a Bari il 18 giugno e RDA a Roma il 23 giugno. Questi eventi continueranno a offrire ai partecipanti un'esperienza unica, con la possibilità di testare i modelli Jeep in contesti esclusivi.

Jeep® Grand Cherokee 4xe: Innovazione e Prestazioni

La Jeep Grand Cherokee 4xe rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio, grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid. Questo modello esalta il divertimento, la libertà e l'avventura per cui Jeep è noto, offrendo al contempo prestazioni eccezionali, risparmio di carburante e un rispetto dell'ambiente senza precedenti.

Il Grand Cherokee 4xe offre tre modalità di guida selezionabili: Elettrica, Ibrida ed e-Save. Con un'autonomia completamente elettrica fino a 51 km nelle aree urbane, una potenza massima di 380 CV e 637 Nm di coppia, questo veicolo è progettato per eccellere in qualsiasi condizione. Il sistema 4x4 Quadra Trac II, con transfer case a due velocità e un rapporto di trasmissione ai bassi regimi di 2,72:1, assicura una capacità fuoristrada senza eguali. Il pacco batterie sigillato all'acqua permette un superamento dell'acqua fino a 610 mm, rendendo il Grand Cherokee 4xe perfetto per qualsiasi avventura.

Jeep® Wrangler 4xe: L'Icona Elettrificata

La Jeep Wrangler, con oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4x4, continua a evolversi con la versione 4xe elettrificata. Questo modello combina un potente motore a combustione anteriore con una propulsione elettrica posteriore, offrendo le migliori prestazioni della categoria. La Wrangler 4xe utilizza un motore a benzina turbo da 2,0 litri, erogando una potenza totale di 380 CV e 637 Nm di coppia. Il cambio automatico a 8 rapporti, i due motori elettrici e la batteria ad alto voltaggio garantiscono un’autonomia completamente elettrica fino a 53 km nelle aree urbane e un consumo di carburante di soli 3,5 l/100 km.

Jeep® Free: La Libertà di Scelta

Per rendere l'acquisto dei modelli Jeep Grand Cherokee 4xe e Wrangler 4xe ancora più accessibile, è disponibile l’esclusivo prodotto finanziario Jeep Free, offerto da Stellantis Financial Services. Jeep Free, sviluppato con un TAN 0%, prevede un anticipo pari al 50% del prezzo della vettura, nessuna rata per due anni e, al termine dei 24 mesi, il cliente può decidere se restituire la vettura o tenerla versando il restante 50%. Questo approccio finanziario offre una flessibilità senza precedenti, permettendo ai clienti di vivere l’esperienza Jeep senza preoccupazioni.

Un’Accoglienza di Livello Superiore

Gli eventi “Jeep Experience” non si sono limitati alla guida dei veicoli, ma hanno offerto un’accoglienza di livello superiore. I partecipanti sono stati accolti in strutture esclusive, rinomate per eccellenza culinaria e vinicola. Le location mozzafiato e i servizi di alta qualità hanno reso l’esperienza ancora più memorabile. Tra momenti di relax, degustazioni gourmet e attività all’aperto, ogni dettaglio è stato curato per garantire un’esperienza premium, all’insegna dell’avventura e del comfort.

Le Dichiarazioni di Novella Varzi, Country Manager Jeep® Italia

“Siamo estremamente soddisfatti della riuscita dei “Jeep Experience”, dell’esperienza messa in campo dai nostri concessionari, alla risposta positiva dei nostri Jeepers storici e nuovi clienti in target”, ha dichiarato Novella Varzi, Country Manager Jeep® Italia. “Questo evento ha permesso ai nostri clienti di vivere appieno lo spirito del marchio Jeep e in particolar modo della sua ammiraglia Grand Cherokee, combinando l’emozione della guida off-road con il piacere di un’accoglienza esclusiva. È il modo migliore per vivere un’esperienza autenticamente Jeep a bordo dei nostri modelli più iconici, ma anche per avvicinare il pubblico al resto della gamma, che è sempre più completa e all’insegna della libertà di scelta”.