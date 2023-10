Jeep in settembre consolidato la leadership nel mercato PHEV e BEV

Jeep® continua a dominare il mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in (PHEV) con la sua eccezionale gamma 4xe.

I dati di settembre dimostrano in modo inequivocabile il successo del marchio nel segmento della mobilità sostenibile.Oltre al consolidamento del primato nel comparto Plug-In Hybrid, Jeep mantiene l’ottavo posto del ranking del mercato italiano con una quota vicina al 4,5%, in crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Un successo tricolore, Made in Melfi

Sono sempre Renegade 4xe e Compass 4xe, i SUV Jeep prodotti in Italia presso lo stabilimento di Melfi (PZ), a recitare un ruolo di primo piano e a issare Jeep al primo posto nell’anno nel mercato dei veicoli Plug-In Hybrid con una quota che sfiora il 18%. Nel progressivo annuo 2023, Jeep Compass 4xe si conferma il veicolo Plug-In Hybrid in assoluto più venduto nel mercato italiano, ed è anche il C-SUV più venduto considerando tutte le motorizzazioni, sia termiche sia elettrificate. Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV.

Il percorso di Jeep verso la libertà a zero emissioniI successi di Jeep Renegade e Compass 4xe, insieme all’iconica Wrangler 4xe, l’ammiraglia Grand Cherokee 4xe e il rivoluzionario Avenger, il primo SUV 100% elettrico del marchio, incarnano la risposta di Jeep alle crescenti esigenze di una mobilità sostenibile. Questi modelli sono testimonianza della dedizione di Jeep a rimanere fedele ai propri valori storici, offrendo i SUV dalla migliore performance in off-road nei rispettivi segmenti. Dal lancio, la tecnologia 4xe è diventata sinonimo di prestazioni, versatilità e sostenibilità, ridefinendo la mobilità in un’epoca in cui l’attenzione all’ambiente è fondamentale. Con la sua gamma completa di veicoli ibridi plug-in e il primo SUV completamente elettrico, Jeep dimostra di essere in prima linea nell’offrire soluzioni di trasporto avanzate e rispettose dell'ambiente, senza compromettere l'esperienza di guida avventurosa che da sempre caratterizza il brand.