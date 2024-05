Jeep, lancia il nuovo spot annuncia per il “porte aperte” del 18-19 maggio

Il nuovo spot Jeep® "The Followers" è on air da questa settimana, promuovendo il “porte aperte” di sabato 18 e domenica 19 maggio.

Protagonista è la Jeep® Avenger, il B-SUV più venduto in Italia, e la campagna sottolinea l'importanza della connessione tra il mondo online e offline per i Millennials. A bordo della Avenger, è possibile condividere avventure sui social e, al contempo, disconnettersi per riconnettersi con la natura.

Lo spot annuncia l’evento “porte aperte” in tutti gli showroom Jeep in Italia, offrendo la possibilità di scoprire la nuova Avenger e-Hybrid e la gamma completa di SUV Jeep. La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è equipaggiata con un powertrain mild-hybrid a 48 Volt, con un motore termico da 100 CV e un motore elettrico da 21 kW, per una guida fluida e una riduzione delle emissioni di CO2.

Oltre all’Avenger, la tecnologia e-Hybrid è disponibile anche sui modelli rinnovati Renegade e Compass MY24. Questi SUV integrano un motore turbo GSE T4 da 1500 cm3, con 130 CV e 240 Nm di coppia, abbinato a un sistema ibrido avanzato che include frenata rigenerativa e un generatore di avviamento a cinghia.

Il sistema e-Hybrid garantisce prestazioni eccezionali e un’efficienza ottimale in diversi scenari di guida, grazie alla combinazione intelligente di propulsione elettrica, ibrida e a combustione interna.

Jeep continua a offrire una gamma diversificata di SUV, con propulsori termici, 100% elettrici, ibridi e ibridi plug-in, trazione anteriore o integrale e trasmissioni automatiche e manuali. La rete dei concessionari italiani è pronta a guidare i clienti verso la transizione energetica, supportata dai successi commerciali dei primi mesi del 2024, con Avenger leader nel segmento B-SUV e Renegade tra i B-SUV ibridi plug-in.

CREDITS:AGENCY: LEO BURNETTTEAM ACCOUNTHead of Client: Pieraugusto PiergiovanniTEAM CREATIVOExecutive Creative Director: Francesco Martini TEAM PRODUZIONETV DEPARTMENT: PRODIGIOUSHead of TV Dept: Alessio Alberto ZazzeraTv Producer: Laura NadaluttiPRODUZIONE e POST PRODIZIONE STAMPA: PRODIGIOUSPre-Press Production Manager – Dario BottoPRODUCTION COMPANY: MOVIE MAGIC INTERNATIONALExecutive Producer: Chicco MazziniHead of Production: Alessandro D'ImperioMUSICATitle: Avenger FollowersComposer: Flavio Ibba e Paolo FedreghiniPublisher: Red Rose ProductionsRecord Company: Red Rose Productions