Jeep rivoluziona l'Action Sport a Sestriere con l'Adrenalinico Tour 4xe

Il brand Jeep®, sinonimo di avventura, autenticità e libertà, porta una ventata di innovazione e adrenalina a Sestriere, cuore pulsante degli sport invernali italiani, nel fine settimana del 24 e 25 febbraio.

Il prestigioso comprensorio sciistico, noto per la sua affascinante storia legata agli sport invernali e agli eventi di livello olimpico, diventa la scenografica cornice del "Winter Tour" di 105XMasters, un evento che celebra l'action sport in tutte le sue forme.

In questo scenario mozzafiato, Jeep® offre un'esperienza unica ai visitatori: la possibilità di testare la sua gamma 4xe Plug-In Hybrid, una fusione perfetta tra le prestazioni leggendarie del marchio in fuoristrada e un'innovativa sostenibilità ambientale. I modelli Renegade, Compass e l'iconico Wrangler 4xe rappresentano il nuovo corso della mobilità secondo Jeep®, con un occhio di riguardo per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, senza rinunciare all'emozione della guida e alle capacità ineguagliabili su ogni terreno.

L'evento si arricchisce grazie alla collaborazione con Radio 105, che anima il Village con la presenza di artisti come Moko, dj Comollo e Mauro Dell’Olio, trasformando Sestriere in un palcoscenico di intrattenimento ad alta quota. Ma non è tutto: il celebre Truck Jeep si trasforma in uno spazio espositivo dinamico di 1200 m2, dotato di pareti LED e una Wall Box per la ricarica dei SUV 4xe, offrendo ai partecipanti una panoramica completa sul mondo Jeep® e sulla sua visione di un futuro più sostenibile.

Con il suo "Winter Tour", Jeep® non solo conferma il proprio legame storico con l'avventura e la scoperta, ma sottolinea anche il proprio impegno verso una mobilità responsabile e rispettosa dell'ambiente, portando i visitatori di Sestriere a vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna dell'adrenalina, della sostenibilità e della tecnologia all'avanguardia.