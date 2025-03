Kia Concept EV2: il futuro della mobilità urbana elettrica

All’EV Day di Barcellona, Kia ha svelato la Concept EV2, un'anteprima del futuro SUV elettrico compatto destinato a ridefinire la mobilità urbana.

Questo nuovo modello si distingue per il suo design innovativo, le soluzioni tecnologiche avanzate e un approccio sostenibile che rende l'auto ideale per uno stile di vita attivo e dinamico. La Concept EV2 affianca la berlina EV4, sottolineando la visione di Kia per un futuro sempre più elettrico e accessibile.

Il design della Kia Concept EV2 esprime modernità e dinamicità. Il frontale si caratterizza per un muso tecnico incorniciato da luci diurne verticali, mentre l'illuminazione distintiva Star Map di Kia, priva di vetro di copertura, crea un effetto visivo sorprendente. Nonostante le dimensioni compatte, il SUV mostra un aspetto audace grazie a una silhouette solida, paraurti robusti e dettagli geometrici che ne esaltano la personalità. La linea di cintura dinamica e i parafanghi scolpiti conferiscono una forte presenza su strada, mentre il profilo verticale anteriore si collega armoniosamente a una parte posteriore decisa e raffinata.

Gli interni della Concept EV2 sono progettati per offrire comfort, flessibilità e sostenibilità. L'abitacolo adotta materiali eco-friendly, creando un ambiente accogliente e innovativo. L'illuminazione LED diagonale sui pannelli delle portiere enfatizza il contrasto tra le aree anteriori e posteriori, contribuendo a un'esperienza visiva immersiva. La superficie metallica alla base del cruscotto incorpora una presa di corrente e un caricabatterie wireless, unendo funzionalità ed estetica in modo armonioso. La tecnologia “message window” consente di comunicare con l'esterno attraverso messaggi luminosi proiettati sui finestrini, mentre gli altoparlanti triangolari rimovibili offrono un'esperienza audio personalizzabile anche fuori dal veicolo.

L'innovativa configurazione delle portiere posteriori, con apertura opposta e assenza del montante centrale, garantisce un accesso agevole all’abitacolo. La seconda fila di sedili è completamente ribaltabile, consentendo di ampliare lo spazio interno per diverse esigenze. I sedili anteriori possono scorrere all’indietro per creare un ambiente rilassante, ideale per soste o momenti di pausa. La praticità è ulteriormente migliorata dal pavimento piatto e dal portellone posteriore ad ampia apertura, pensati per chi vive intensamente la città e necessita di un veicolo versatile.

Sul piano tecnologico, la Kia Concept EV2 integra aggiornamenti Over-the-Air (OTA) e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di utilizzare l’auto come fonte di energia per dispositivi esterni. Queste caratteristiche, unite a un design moderno e a una versatilità senza precedenti, rendono il concept un’anteprima concreta della direzione che Kia intende seguire nel segmento dei SUV elettrici compatti. La versione di produzione della Kia EV2 è attesa in Europa e in altre regioni nel 2026, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di elettrificazione del brand.