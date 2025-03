Kia Connect raggiunge 1,5 milioni di utenti in Europa: la rivoluzione della mobilità connessa continua

Kia Europe celebra un traguardo storico nel settore della mobilità connessa: la piattaforma Kia Connect ha raggiunto il significativo numero di 1,5 milioni di utenti attivi.

Questo risultato non rappresenta soltanto una pietra miliare numerica, ma evidenzia soprattutto la crescente richiesta e l’apprezzamento del pubblico europeo verso le soluzioni tecnologiche avanzate proposte dal brand coreano.

Dal lancio di Kia Connect nel 2019, originariamente con il nome UVO Connect, la crescita della piattaforma è stata straordinaria. Già nei primi mesi aveva raccolto 32.500 utenti, ma è stato tra il 2021 e il 2024 che il servizio ha triplicato il numero di iscritti, con un incremento significativo del 32% solo nell’ultimo anno. Questa diffusione così rapida dimostra chiaramente la qualità e la varietà dei servizi offerti da Kia Connect, oltre all’effettiva utilità percepita dai clienti.

Pablo Martínez Masip, Vice President Product & Marketing di Kia Europe e COO di Kia Connect, ha sottolineato che questo traguardo rappresenta il frutto degli sforzi continui di Kia nel creare un sistema connesso sempre più evoluto e orientato al cliente. "Con Kia Connect abbiamo rivoluzionato l’esperienza di guida, rendendo ogni viaggio più sicuro, comodo e personalizzato grazie a una connettività senza precedenti."

Attualmente, il 94% dei proprietari europei di Kia utilizza attivamente la piattaforma Kia Connect, una percentuale ancora più alta (95%) se si considera il segmento degli utenti con veicoli elettrici. Questo dato è stato evidenziato da Olivier Pascal, General Manager Connected Cars di Kia Connect, che ha rimarcato la centralità di Kia Connect per l’esperienza d’uso quotidiana, soprattutto tra i proprietari di EV.

I servizi più apprezzati comprendono il controllo remoto del veicolo, come lo stato della batteria e della ricarica, la regolazione della climatizzazione e la geolocalizzazione tramite "Find My Car". Questi strumenti hanno migliorato notevolmente il rapporto tra utente e auto, introducendo un livello superiore di praticità e sicurezza.

L’anno 2024 è stato un periodo di grandi sviluppi per Kia Connect, caratterizzato da importanti collaborazioni strategiche. La partnership avviata con 4screen ha permesso ai conducenti di accedere a servizi personalizzati basati sulla geolocalizzazione direttamente dal sistema infotainment. Con pin brandizzati, gli utenti Kia possono ora ottenere informazioni dettagliate su stazioni di ricarica, ristoranti e supermercati direttamente dallo schermo del proprio veicolo.

Un altro importante passo avanti è stato il lancio dello store digitale che consente agli utenti di personalizzare le funzionalità del proprio veicolo tramite i servizi su richiesta (FOD). Tra le novità più apprezzate vi sono lo streaming musicale, l’assistenza al parcheggio remoto (Remote Smart Park Assist 2) e l’attivazione del boost sull'accelerazione.

Ad aprile 2024, Kia ha ulteriormente rafforzato la propria leadership nella mobilità intelligente attraverso una collaborazione con Hyundai e il governo olandese. Questa partnership ha portato all'introduzione della funzione Emergency Vehicle Approaching Alert in Europa, permettendo ai veicoli Kia di interagire direttamente con le infrastrutture del traffico e di ricevere informazioni tempestive sugli incidenti stradali.

Sempre nel corso del 2024, Kia ha ampliato la sua offerta tecnologica dedicata alle flotte aziendali tramite una partnership con Geotab. Questo accordo permette agli operatori di flotte di migliorare significativamente l’efficienza operativa e la sicurezza dei veicoli aziendali, grazie a una piattaforma integrata che include funzioni avanzate come il routing EV e raccomandazioni intelligenti per la ricarica.

I modelli Kia si distinguono anche per la capacità di ricevere aggiornamenti Over The Air (OTA), che includono costanti miglioramenti basati sul feedback degli utenti. Recentemente sono state introdotte oltre 150 nuove funzionalità e aggiornamenti, come lo streaming musicale SoundCloud e un pianificatore di percorsi EV più avanzato.

La Kia EV3, tra i nuovi modelli lanciati, è considerata il simbolo della nuova era della mobilità connessa proposta da Kia. Con il sistema di pagamento integrato in collaborazione con Parkopedia, Kia EV3 permette di trovare, prenotare e pagare parcheggi direttamente dal touchscreen dell’auto, offrendo un’esperienza di guida ancora più fluida e intuitiva.

Guardando al futuro, Kia prevede ulteriori sviluppi della piattaforma Kia Connect, con una maggiore integrazione nelle smart city e nuove funzionalità in grado di rendere l’esperienza utente ancora più coinvolgente. Kia Connect, grazie alla sua continua evoluzione e al costante ascolto delle esigenze dei clienti, è pronta a guidare la prossima rivoluzione della mobilità intelligente, confermando il suo ruolo di leader nel settore delle auto connesse e dei servizi digitali in Europa.