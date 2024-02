Kia: crescono anche nel quarto trimestre 2023 le vendite globali

Kia Corporation ha annunciato i risultati commerciali del 2023, evidenziando un notevole successo globale.

Le vendite hanno registrato un aumento del 6,4%, totalizzando 3.087.384 unità vendute. I ricavi annuali hanno segnato un significativo aumento del 15,3%, raggiungendo 68,57 miliardi di euro (99,81 trilioni di KRW). L'utile operativo è salito del 60,5%, toccando i 7,98 miliardi di euro (11,61 trilioni di KRW), con un margine operativo dell'11,6%. Questi risultati eccezionali sono attribuiti a vendite record, un mix strategico di prodotti ad alto margine e valori aggiunti, e tassi di cambio favorevoli.

Kia ha registrato nel 2023 i migliori risultati commerciali della sua storia, evidenziando eccezionali performance aziendali. L'impennata delle vendite globali a livelli senza precedenti, un mix di prodotti arricchito con modelli ad alto margine e alto valore aggiunto, la costante applicazione di incentivi alle vendite e i tassi di cambio favorevoli sono stati gli elementi chiave di questo successo straordinario

Nel quarto trimestre del 2023, Kia ha registrato vendite globali di 733.155 unità, segnando un modesto aumento dello 0,4% rispetto al 2022. Fuori dalla Corea, le vendite sono cresciute del 1,7%, totalizzando 594.412 unità, mentre nel mercato coreano si è verificata una flessione del 4,8%, con 138.743 veicoli venduti. La forte domanda in regioni chiave come il Nord America e l'Europa ha contribuito alla crescita annuale complessiva. Tuttavia, le vendite interne in Corea sono leggermente diminuite a causa di tassi di interesse elevati persistenti, della fine dei tagli alle imposte sui consumi individuali e della diminuzione della domanda per alcuni modelli di berline.

Nel quarto trimestre del 2023, Kia ha riportato un fatturato di 16,72 miliardi di euro (24,33 trilioni di KRW), evidenziando un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Questo aumento è attribuibile alla crescita delle vendite in Nord America ed Europa, all'incremento del prezzo medio di vendita dei veicoli e all'aumento delle vendite di modelli ad alto profitto, come i veicoli elettrici.

Nonostante i minori costi delle materie prime, l'utile operativo trimestrale è sceso del 6% a 1,69 miliardi di euro (2,47 trilioni di KRW) a causa dell'acuirsi della concorrenza, dei tassi di cambio sfavorevoli nel quarto trimestre e di costi aggiuntivi. Tuttavia, Kia ha comunque registrato un utile operativo trimestrale di oltre 1,37 miliardi di euro (duemila miliardi di KRW), mantenendo un margine operativo a doppia cifra per il quinto trimestre consecutivo a partire dall'ultimo trimestre del 2022.

Nel quarto trimestre del 2023, Kia ha registrato la vendita di 143.000 veicoli elettrificati, compresi ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici, evidenziando un incremento del 18,1% rispetto all'anno precedente. I modelli elettrificati di Kia hanno rappresentato il 19,9% delle vendite totali dell'azienda nel trimestre, con un aumento di 2,9 punti percentuali.

Gli veicoli elettrificati sono stati particolarmente rilevanti nel successo delle vendite nel quarto trimestre del 2023. In Europa occidentale, hanno costituito il 42,5% delle vendite trimestrali, in Corea il 39,3% e negli Stati Uniti il 14%.

Complessivamente nel 2023, Kia ha venduto 576.000 veicoli elettrificati, con un aumento del 18,2% su base annua. Questi modelli rappresentano il 19,1% delle vendite totali dell'azienda, segnando un incremento di 2,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Kia prevede che le incertezze del mercato globale, come gli alti tassi di interesse e l'inflazione, persistano nel 2024. Tuttavia, l'azienda mira a raggiungere una crescita sostenibile attraverso un ciclo economico strutturato e positivo, focalizzandosi sulla leadership globale nei veicoli elettrici. Per raggiungere questi obiettivi, Kia concentrerà gli sforzi nel potenziare la vendita di modelli attraenti nei principali mercati come il Nord America ed Europa.

Nonostante le sfide nel mercato dei veicoli elettrici, Kia prevede di consolidare la sua leadership e incrementare le vendite globali, lanciando il grande SUV completamente elettrico, recentemente nominato North American Utility Vehicle of the Year™, in mercati chiave. L'azienda punta a vendere 3,2 milioni di veicoli nel 2024, registrando un aumento del 3,6% rispetto al 2023. Kia mira inoltre a raggiungere un fatturato di 69,39 miliardi di euro, un utile operativo di 8,25 miliardi di euro con un margine operativo dell'11,9%.

Per aumentare il valore per gli azionisti, Kia fisserà un dividendo per azione di 3,85 euro (5.600 KRW) confermato durante l'assemblea annuale. Nel contesto del programma di riacquisto di azioni proprie, l'azienda intensificherà il valore per gli azionisti espandendo il tasso di cancellazione delle azioni riacquistate al 100% e prevede il riacquisto di un massimo di 344 milioni di euro (500 miliardi di KRW) all'anno.