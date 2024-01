Kia Europe fino al 2026 unico Main Partner di League of Legends EMEA

Kia ha confermato la sponsorizzazione del Campionato League of Legends EMEA (LEC) per il sesto anno consecutivo,

estendendo il contratto per ulteriori tre anni fino al 2026. La collaborazione, in qualità di Main Automotive Partner, riflette la sinergia tra l'immagine moderna di Kia e l'ampio pubblico di LEC, contribuendo a creare un ambiente inclusivo che unisce diverse generazioni attraverso l'interesse comune per gli eSports.

La stagione 2024 di LEC è iniziata il 13 gennaio alla Riot Games Arena di Berlino, con le finali previste a Monaco a fine agosto. Kia amplia il suo coinvolgimento diventando lo sponsor titolare di tre prestigiosi premi LEC: Kia All-Pro Team, Kia Player of the Game e Kia 2024 Season MVP (Most Valuable Player). Inoltre, sarà sponsor della cerimonia di premiazione delle finali LEC 2024.

David Hilbert, Direttore Marketing presso Kia Europe, ha espresso entusiasmo riguardo alla continuazione della partnership, sottolineando l'impegno nel fornire esperienze esclusive ai fan di League of Legends. Charlie Allen, Direttore delle partnership commerciali EMEA di Riot Games, ha evidenziato il successo della collaborazione, che non solo testimonia l'interesse di Kia verso gli eSports ma contribuisce anche alla sostenibilità di LEC. La partnership rafforza le relazioni chiave, consentendo a entrambe le aziende di rimanere all'avanguardia in termini di innovazione, creatività e intrattenimento per i fan.