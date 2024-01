Kia Green Talks: per il secondo anno nella Val d’Ayas

Kia Green Talks: Secondo anno di appuntamenti a Champoluc per promuovere la sostenibilità ambientale, moderati da Emanuele Bompan, direttore di Materia Rinnovabile, con interventi di esperti e scienziati.

Il primo appuntamento dei Kia Green Talks è previsto per sabato 27 gennaio. Emanuele Bompan incontrerà Serena Giacomin (Fisica climatologa, Presidentessa di Italian Climate Network) e Marta Galvagno (Ricercatrice di ARPA Valle d'Aosta Area Sostenibilità Ambientale e Cambiamenti Climatici) per discutere di temi che riguardano il Cambiamento Climatico e in particolare gli effetti del Cambiamento Climatico nell’ecosistema montano.

Durante il secondo appuntamento, previsto per sabato 10 febbraio, saranno protagonisti la scienza e le montagne, grazie all’intervento dal titolo “Storia e segreti di un fiocco di neve” di Michele Freppaz (Professore ordinario di pedologia e nivologia Università di Torino), moderato da Emanuele Bompan.

Sabato 17 febbraio, per il terzo appuntamento dei Kia Green Talks, Irene Borgna (Responsabile dell’educazione ambientale per le Aree Protette delle Alpi Marittime) interverrà, sempre accompagnata da Emanuele Bompan, sull’abitare e l’economia delle terre alte.

Nell’ultimo appuntamento di sabato 30 marzo, Emanuele Bompan discuterà con Marco Cattaneo (Direttore National Geographic e Le Scienze), con un contributo d’eccezione della Fondazione Montagna Sicura (Courmayeur) sul tema dell’evoluzione dei ghiacciai valdostani e degli ecosistemi montani.

Kia Italia prosegue il suo impegno nel creare consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente e del Pianeta per le generazioni future, in linea con la strategia globale del brand, dove i concetti di riciclo, recupero e rigenerazione sono centrali.

Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia ha dichiarato: “Per noi di Kia è fondamentale continuare a ispirare azioni sostenibili che possano essere concrete e a beneficio delle future generazioni. Vogliamo usare la nostra voce e i nostri strumenti per sensibilizzare e creare consapevolezza sulle tematiche ambientali, che riguardano tutti noi e, soprattutto, i cittadini globali di domani”.

Anche Alex Brunod, Sindaco di Ayas-Champluc, si è detto entusiasta dell’iniziativa, dichiarando: “Siamo felici e onorati di ospitare anche quest’anno i Kia Green Talks nella cornice del nostro territorio. Salvaguardare l’ambiente e il nostro ecosistema è di fondamentale importanza e siamo fieri di appoggiare Kia in questo progetto virtuoso”.