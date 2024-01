Kia in Europa: Record Vendite 2023 con un +5,4% rispetto al 2022

Kianel 2023 ha registrato in Europa la sua migliore performance di vendite di sempre, con 572.297 unità vendute, rappresentando un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente

e mantenendo una solida quota di mercato europeo al 4,5%. La crescente domanda di veicoli elettrificati ha contribuito significativamente a questo successo, con i veicoli elettrificati, inclusi ibridi, ibridi plug-in e veicoli elettrici, che hanno raggiunto le 217.145 unità vendute, rappresentando il 37,9% delle vendite totali nel 2023.

La Kia Sportage è stato il modello più apprezzato in Europa con 165.354 unità immatricolate, seguita dalla gamma Ceed con 87.246 unità e dal crossover Niro che si è classificato terzo con 73.582 unità vendute. Le vendite di veicoli completamente elettrici sono aumentate del 22,7%, con la nuova Kia Niro EV e la pluripremiata EV6 che hanno venduto rispettivamente 40.074 e 36.195 unità. Nonostante il lancio avvenuto verso la fine dell'anno, il grande SUV EV9 ha già totalizzato 2.843 unità vendute, mentre l'e-Soul ha registrato 1.887 unità vendute. La prospettiva di ulteriore crescita è prevista con il lancio del Kia EV9 in tutta Europa.

Lo stabilimento europeo di Zilina in Slovacchia ha segnato un record di produzione nel 2023, con oltre 350.000 veicoli prodotti, rappresentando un aumento del 12% rispetto al 2022. Il successo dimostra la posizione di prestigio di Kia in Europa. La quinta generazione di Sportage ha costituito il 60% della produzione, mentre le diverse versioni della famiglia Ceed hanno rappresentato il restante 40%.

Kia Slovacchia ha prodotto oltre 507.000 motori nel 2023, inclusa la realizzazione del 7 milionesimo propulsore, evidenziando un aumento annuale della produzione motori superiore al 10%.

Inoltre, Kia Charge, il programma di ricarica dei veicoli elettrificati, ha raggiunto importanti traguardi alla fine del 2023, con oltre 95.000 registrazioni, segnando un incremento del 54% rispetto all'anno precedente. La diffusione dei punti di ricarica è cresciuta del 63%, superando i 643.000 punti. Il partner IONITY ha annunciato un ampliamento della propria rete, che ora comprende circa 600 aree di ricarica e oltre 3.300 punti di ricarica ad alta potenza distribuiti in 24 Paesi europei. Questi successi riflettono l'impegno di Kia nell'ambito della mobilità elettrica e nella creazione di soluzioni sostenibili per i propri clienti.

Il 2023 ha segnato un nuovo record di vendite globale per Kia, con 3,1 milioni di unità vendute in tutto il mondo. L'Europa ha giocato un ruolo significativo in questo successo, contribuendo con il 18,5% delle vendite totali, confermando la crescita della presenza di Kia nel mercato europeo. A livello mondiale, le vendite sono aumentate del 6,3% rispetto all'anno precedente. Per il 2024, Kia ha fissato l'obiettivo di vendere complessivamente 3,2 milioni di veicoli, con 530.000 unità previste in Corea e 2.663.000 nel resto del mondo.

Kia mira a continuare la sua leadership nel mercato globale dei veicoli elettrici attraverso l'introduzione di nuovi modelli elettrici, migliorando le tecnologie di connettività e sviluppando il business dei veicoli a guida autonoma (PBV). L'azienda si propone di fornire valore aggiunto ai clienti, accrescere la redditività e consolidare la sua posizione nel settore della mobilità sostenibile. Questi obiettivi riflettono l'impegno di Kia nel promuovere un movimento ispiratore e sostenibile nel panorama automobilistico mondiale.