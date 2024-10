Kia Niro Tri-Fuel: debutto sul mercato italiano con tecnologia GPL

Kia ha lanciato sul mercato italiano la nuova Niro Tri-Fuel, un'auto che promette di rivoluzionare il segmento grazie all'innovativa tripla alimentazione.

Frutto della storica collaborazione tra Kia e Westport Fuel System Italia/BRC, questa versione di Niro aggiunge l'alimentazione a GPL alla motorizzazione ibrida HEV, posizionandosi tra i primi veicoli tri-fuel presenti sul mercato.

Efficienza e risparmio

Basata sul motore Smartstream GDI da 1,6 litri, la Niro Tri-Fuel offre una potenza combinata di 126 CV, sommando i 90 CV del motore termico ai 43,5 CV del motore elettrico. Grazie alla tecnologia ibrida GPL, questa vettura assicura una notevole autonomia di circa 1.600 km nel ciclo combinato con un solo pieno di carburante. Un serbatoio di 42 litri di benzina e uno da 40 litri di GPL consentono non solo di coprire lunghe distanze, ma anche di ridurre sensibilmente i costi di gestione.

Il cambio automatico a doppia frizione a sei marce garantisce una guida fluida e confortevole in ogni contesto, mentre il sistema di sospensioni, con anteriore MacPherson e posteriore a quattro bracci multilink, assicura stabilità e maneggevolezza.

Un design dinamico e avventuroso

Il design della Kia Niro Tri-Fuel segue la filosofia "Opposites United", combinando eleganza e spirito avventuroso. Il montante C, dalle dimensioni generose, si integra perfettamente con i fanali posteriori a forma di boomerang, mentre il frontale con la caratteristica Tiger Face di Kia è accompagnato dalle iconiche luci diurne a LED "heartbeat", per un tocco di modernità e sicurezza.

Le dimensioni compatte del veicolo, con una lunghezza di 4.420 mm e un passo di 2.720 mm, lo rendono ideale per il traffico urbano, ma anche perfetto per lunghe percorrenze. La Niro Tri-Fuel è disponibile in otto colorazioni diverse, tra cui Cityscape Green, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl e Runway Red, offrendo una vasta scelta per ogni stile.

Tecnologia e comfort per il conducente

L’abitacolo della Kia Niro Tri-Fuel è stato progettato per offrire un'esperienza utente ottimale. La configurazione dei comandi è pensata per garantire un facile accesso a tutte le funzionalità, con due schermi da 10,25 pollici che visualizzano informazioni di guida e navigazione. La tecnologia di riconoscimento vocale avanzata permette di controllare le principali funzioni del veicolo, come la temperatura e l'infotainment, con il semplice uso della voce.

Grazie alla sua tripla alimentazione e all'innovazione tecnologica, la Kia Niro Tri-Fuel è una scelta intelligente per chi cerca una vettura ecologica, conveniente e all'avanguardia, confermando il continuo impegno di Kia per la sostenibilità e l'innovazione.