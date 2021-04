Kia Sorento trionfa ai Red Dot e iF design award

La nuova Kia Sorento si aggiudica altri due premi di rilevanza mondiale. Il tecnologico SUV, capace di coniugare potenza ed efficienza, ha vinto sia il Red Dot Award che l'iF Award per il design.

Con questi ultimi riconoscimenti attribuiti a Sorento, il marchio Kia continua la sua straordinaria serie di successi. Kia Soul è stato il primo veicolo di un marchio coreano a ricevere il Red Dot nel 2009 e a oggi sono un totale di 26 i modelli Kia che si possono fregiare dell'ambìto "punto rosso". E nell'iF Award, dal 2010 a oggi, il numero di vetture Kia è salito a un totale di 21.

Il nuovo Sorento ha già riscosso una grande quantità di consensi, è stato premiato, immediatamente dopo la sua anteprima, avvenuta lo scorso anno, con il "All-Wheel Drive Car of the Year 2020" assegnato da Auto Bild Allrad per il suo design caratterizzante. In seguito è stato insignito del più importante premio automobilistico tedesco, il "Golden Steering Wheel 2020" nella classe "Grandi SUV". Nel marzo di quest'anno, è stato votato come "Women's World Car of the Year 2021’ " nella categoria "SUV di grandi dimensioni".

La nuova generazione del SUV Sorento è nata dalla collaborazione tra i diversi design center di Kia. Karim Habib, Responsabile del Kia Global Design Center, ha dichiarato: "Durante la progettazione del nuovo Sorento, ci siamo concentrati sull’evoluzione del design delle generazioni precedenti al fine di elaborare linee ancor più raffinate ed eleganti. Il concetto di “refined boldness” ha dato l’indicazione della strada da seguire permettendo così di raggiungere un design ben definto, equilibrato e che esprima fiducia. Siamo onorati che le prestigiosi giurie di premi come Red Dot e iF abbiano riconosciuto questo lavoro".