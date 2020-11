Kia Sportage, In arrivo l’edizione speciale Black Edition

Kia Sportage festeggia il proprio successo sul mercato italiano ( dal 1994 al 2020 ne sono state vendute oltre 160 mila) presenta l’edizione speciale limitata: a partire dal 20 novembre, nelle concessionarie italiane è in arrivo l’esclusiva versione Black Edition.

Sportage Black Edition è stata ideata a partire dalla versione Business Class, arricchendola sia sul piano estetico che tecnologico per offrire al consumatore un prodotto di grande valore a un prezzo competitivo.

Un design ancora più accattivante

Esteriormente Sportage Black Edition si distingue per i numerosi dettagli in nero lucido che enfatizzano il carattere sportivo dell’auto. Il frontale è impreziosito da una griglia completamente verniciata in nero lucido, così come le cornici dei fendinebbia e lo skid plate inferiore, mentre il logo Kia viene virato su tonalità più scure per regalare un insieme di sportività e aggressività al frontale della vettura.

Lateralmente spiccano i cerchi da 17” completamente verniciati in nero lucido, così come il listello sotto porta e i mancorrenti al tetto vengono anch’essi virati in nero. Le modifiche hanno interessato anche il retro vettura, in cui la modanatura sul paraurti e lo skid plate vengono verniciati in nero lucido. Anche qui il logo Kia è virato verso una cromia più scura come all’anteriore, mentre il lettering “Sportage” viene anch’esso proposto in nero lucido posizionato orizzontalmente in maniera inedita per Sportage al centro del portellone posteriore, ricordando le soluzioni stilistiche adottate per Proceed e Sorento.

Internamente la vettura riprende l’allestimento della versione Business Class arricchendolo di alcuni dettagli come le maniglie apriporta in satin chrome e una nuova trama dei sedili in tessuto, entrambi regolabili in altezza e con supporto lombare lato guida. Il contenuto tecnologico prevede Navigatore touchscreen da 8” con UVO Connect e 7 anni di traffico inclusi, Bluetooth con controllo vocale, retrocamera con linee guida dinamiche, climatizzatore automatico bi-zona con sensore pioggia. In aggiunta rispetto alla Business Class, la Black Edition monta sensori di parcheggio anteriori, oltre che posteriori.

Massima attenzione alla sicurezza

Sportage Black Edition manterrà tutto il bagaglio di dispositivi di sicurezza attiva e passiva già presenti sulla gamma Sportage offrendo di fatto una dotazione più che completa. Black Edition offrirà di serie il Sistema di Assistenza alla frenata d’emergenza (FCA) con riconoscimento di vetture e pedoni, che si aggiunge alla ricca dotazione di sicurezza di Business Class, tra cui annoveriamo il Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA), Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW) ed il Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA).

Edizione limitata

Sportage Black Edition verrà offerta in tiratura limitata a 150 esemplari per il mercato italiano, disponibile nell’esclusivo colore bianco perlato “Deluxe White” ed equipaggiata dall’efficiente 1.6 litri Diesel-Mild Hybrid da 136 cv con trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti. Sportage Black Edition 1.6 CRDi Mild Hybrid, 2WD, manuale, viene offerta al prezzo di 32.250€ comprensivo di vernice Deluxe White del valore di 900€. Sportage Black Edition non solo potrà beneficiare di tutte le campagne commerciali dedicate a Sportage, ma per renderla ancora più appetibile in tempo di Balck Friday, verrà offerta con un ulteriore sconto di 1.500€ ed una promozione finanziaria SCELTA KIA a tasso ZERO (TAN 0,00% - TAEG 1,01%)* per essere più competitiva che mai.